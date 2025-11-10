Foo Fighters anuncia las fechas europeas de su gira 'Take Cover Tour 2026': dónde y cuándo comprar las entradas

Con Everything or Nothing at All Tour, Foo Fighters recorrió parte de Europa en 2024. Ahora, sus próximas citas sobre el escenario en el viejo continente están cada vez más cerca. La banda de My Hero, a la que le esperan dos fechas en México este próximo mes de diciembre, ha anunciado su próximo panel de conciertos con Take Cover Tourcon la que la agrupación llevará lo mejor de su música a lo largo de 12 destinos, entre los que se encuentra Madrid con el festival Mad Cool. Esta nueva gira empezará en Oslo el 10 de junio de 2026 y culminará el 10 de julio en Lisboa.

A su vez, la banda también trae al escenario a Royel Otis, Inhaler, Idles a quienes además se suman Otobke Beaver, Die Spitz y Fat Dog.

Fechas de Take Cover Tour 2026 en Europa

Dónde, cómo y cuándo puedo comprar las entradas de Foo Fighters con su Take Cover Tour 2026

Tal y como detalla la propia banda en redes, las entradas de su nueva gira estarán disponibles a partir de 14 de noviembre a las 10 de la mañana. Todos los detalles los tienes en su página web donde encontrarás todas sus fechas, incluidas sus fechas actuales en Norteamérica. No obstante, esta fecha es orientativa según el destino. En lo que respecta a sus fechas, la mayoría de ellas se adquieren a través de Ticket Master.

No obstante, te recomendamos que estés atento, ya que en destinos como Estocolmo, Varsovia, París o Liverpool, sus primeras entradas saldrán a la venta el 12 de noviembre.

En lo que respecta a Madrid, sus entradas las podrás adquirir en la web oficial del Festival Madcool, al igual que en Lisboa, donde tendrás que comprar sus entradas en el NOS Alive Festival, con un coste de 84 euros.