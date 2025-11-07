Así es 'La yugular', la canción de Rosalía con Patti Smith en 'LUX'
Rosalía ha lanzado su esperado disco LUX con colaboraciones de altura. Pero el nombre que no estaba confirmado hasta ahora ha sido el de Patti Smith, quien pone su voz a la intro de La Yugular.
Rosalía ha lanzado su esperado disco LUX este 7 de noviembre. Una fecha de lo más esperada para los fans, quienes han conocido al fin este cuarto proyecto de la catalana.
El álbum está formado por un total de 18 temas, repartidos en cuatro movimientos. Y algunos de ellos tienen colaboraciones de altura. Además de nombres como Björk, Estrella Morente e Yves Tumor, Rosalía se une a una leyenda de la música.
Entre todas ellas se cuela la sorpresa de Patti Smith, la artista que participa en la canción La Yugular, el track número 11 y perteneciente al Movimiento III.
Una oda a Dios con percusión y violines
En La Yugular la voz de Rosalía navega a la par que una percusión ligera. La artista juega en la letra con lo tangible y lo intangible y que todo cabe y conecta con todo.
Es Smith la encargada del cierre de la canción. A través de un monólogo en inglés, pone punto y final a una oda redonda a Dios, con los violines marcando el ritmo y cortándolo a su antojo.
El significado de La Yugular
Rosalía dejó claro lo que quería transmitir con esta canción antes de su estreno: "La idea de que todos somos una sola alma fue la inspiración para La Yugular. Eso es estudiar el Islam y pensar: 'Vale, esos son sus fundamentos. ¿Cómo puedo explicarlos en una canción? Voy a plasmar estas ideas, tan bellas, en una canción'".
La catalana se envolvió entonces de una nueva cultura para crear este tema: "En árabe me parece fascinante la importancia que se le da al aire. Al fin y al cabo, la respiración es el punto de partida de todo".
Antes del estreno de LUX, Rosalía dejó claro que no tiene una canción favorita, pero sí una parte preferida de todos los temas. Y esa es en esta, en el cierre de Patti Smith: " Hay un trozo del que me siento contenta de haber podido escribir, que es el outro de La Yugular".
Letra de La Yugular
Cuántas peleas recuerdan
las líneas de mis manos
Cuántas historias caben
metidas en 21 grados
Tú que tan lejos y a la vez más cerca
Tú que tan lejos y a la vez más cerca
que mi propia vena yugular
[árabe]
Mira yo no tengo tiempo
para odiar a Lucifer
Estoy demasiado ocupada
Amándote a ti un nivel
Mi corazón siempre
está en una carrera
Estoy cortando las flores
antes de que sea primavera
Donde he atado los caballos
Están bien amarraos
La sangre y la suerte
aquí me han arrastrao'
Tu amor es una avalancha
cae por su propio peso al existir
Ayer, hoy y mañana
la niebla en la que me quiero hundir
Yo quepo en el mundo
y el mundo cabe en mí
Yo ocupo el mundo
Y el mundo cabe en mí
Yo quepo en un haiku
y un haiku cabe en un país
un país cabe en una astilla
una astilla ocupa una galaxia entera
la galaxia entera cabe en una gota de saliva
una gota de saliva ocupa la quinta avenida
la quinta avenida cabe en un piercing
un piercing ocupa una pirámide
y una pirámide cabe en un vaso de leche un vaso de leche ocupa un ejército
y un ejército cabe metido en una pelota de golf
una pelota de golf ocupa el Titanic
El Titanic cabe en un pintalabios
un pintalabios ocupa el cielo
el cielo en la espina
una espina ocupa un continente
y un continente no cabe en él
pero cabe en mi pecho
en mi pecho ocupa su amor
y en su amor me quiero perder
[Bis de Patti Smith]