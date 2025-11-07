Así es 'La yugular', la canción de Rosalía con Patti Smith en 'LUX'

Rosalía ha lanzado su esperado disco LUX este 7 de noviembre. Una fecha de lo más esperada para los fans, quienes han conocido al fin este cuarto proyecto de la catalana.

El álbum está formado por un total de 18 temas, repartidos en cuatro movimientos. Y algunos de ellos tienen colaboraciones de altura. Además de nombres como Björk, Estrella Morente e Yves Tumor, Rosalía se une a una leyenda de la música.

Entre todas ellas se cuela la sorpresa de Patti Smith, la artista que participa en la canción La Yugular, el track número 11 y perteneciente al Movimiento III.

Una oda a Dios con percusión y violines

En La Yugular la voz de Rosalía navega a la par que una percusión ligera. La artista juega en la letra con lo tangible y lo intangible y que todo cabe y conecta con todo.

Es Smith la encargada del cierre de la canción. A través de un monólogo en inglés, pone punto y final a una oda redonda a Dios, con los violines marcando el ritmo y cortándolo a su antojo.

El significado de La Yugular

Rosalía dejó claro lo que quería transmitir con esta canción antes de su estreno: "La idea de que todos somos una sola alma fue la inspiración para La Yugular. Eso es estudiar el Islam y pensar: 'Vale, esos son sus fundamentos. ¿Cómo puedo explicarlos en una canción? Voy a plasmar estas ideas, tan bellas, en una canción'".

La catalana se envolvió entonces de una nueva cultura para crear este tema: "En árabe me parece fascinante la importancia que se le da al aire. Al fin y al cabo, la respiración es el punto de partida de todo".

Antes del estreno de LUX, Rosalía dejó claro que no tiene una canción favorita, pero sí una parte preferida de todos los temas. Y esa es en esta, en el cierre de Patti Smith: " Hay un trozo del que me siento contenta de haber podido escribir, que es el outro de La Yugular".

Letra de La Yugular

Cuántas peleas recuerdan

las líneas de mis manos

Cuántas historias caben

metidas en 21 grados

Tú que tan lejos y a la vez más cerca

Tú que tan lejos y a la vez más cerca

que mi propia vena yugular

[árabe]

Mira yo no tengo tiempo

para odiar a Lucifer

Estoy demasiado ocupada

Amándote a ti un nivel

Mi corazón siempre

está en una carrera

Estoy cortando las flores

antes de que sea primavera

Donde he atado los caballos

Están bien amarraos

La sangre y la suerte

aquí me han arrastrao'

Tu amor es una avalancha

cae por su propio peso al existir

Ayer, hoy y mañana

la niebla en la que me quiero hundir

Yo quepo en el mundo

y el mundo cabe en mí

Yo ocupo el mundo

Y el mundo cabe en mí

Yo quepo en un haiku

y un haiku cabe en un país

un país cabe en una astilla

una astilla ocupa una galaxia entera

la galaxia entera cabe en una gota de saliva

una gota de saliva ocupa la quinta avenida

la quinta avenida cabe en un piercing

un piercing ocupa una pirámide

y una pirámide cabe en un vaso de leche un vaso de leche ocupa un ejército

y un ejército cabe metido en una pelota de golf

una pelota de golf ocupa el Titanic

El Titanic cabe en un pintalabios

un pintalabios ocupa el cielo

el cielo en la espina

una espina ocupa un continente

y un continente no cabe en él

pero cabe en mi pecho

en mi pecho ocupa su amor

y en su amor me quiero perder

[Bis de Patti Smith]