Qué dice la letra de 'LA PERLA', la canción de Rosalía con referencias a Rauw Alejandro

¡Ya tenemos LUX en nuestras manos!

El disco más esperado de Rosalía se ha estrenado este 7 de noviembre. Un álbum de lo más conceptual con lo operístico, la retrospección y lo místico como conceptos principales.

Y uno de las canciones más comentadas desde que se escuchara un adelanto es La Perla. Este tema de ritmo pausado es una carta dedicada a un hombre, en la que se expone todo lo malo de esa persona. Y lo hace envolviéndose de sonidos mexicanos.

Al puro estilo de Rata de dos patas de Paquita la del Barrio, Rosalía le hace un traje a alguien del que no desvela la identidad. Eso sí: ya en el adelanto de la canción muchos fans se hicieron eco del tema y aseguraron que la letra está escrita en referencia a Rauw Alejandro, el cantante con el que Rosalía estuvo comprometida. Sin embargo, en la letra aparecen pocas referencias que podrían confirmar esta suposición.

No obstante, entre los detalles que podrían dirigir la canción al puertorriqueño se encuentra el título. Y es que La Perla es un barrio de San Juan, Puerto Rico, donde nació el intérprete de Todo de ti. Los fans también han relacionado con el artista la parte de "Playboy" y "Su colección de bragas", pues en cada show Rauw Alejandro recibe ropa interior de sus fans y siempre muestra su faceta más seductora en sus directos.

Sea para quien sea, Rosalía se ha quedado a gusto con este desahogo en forma de canción.

Letra de La Perla

Hola,

Ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad

Playboy

Un campeón

Gasta el dinero que tiene y también el que no

El es tan encantador

Estrella de la sinrazón

Un espejismo

Medalla olímpica de oro al más cabrón

Tienes el podio de la gran desilusión

La decepción local

Rompecorazones nacional

Un terrorista emocional

El mayor desastre mundial

Es una perla

nadie se fía

Es una perla

Una de mucho cuidao

El rey

De la 13 14

No sabe lo que es cotizar

Él es

El centro del mundo

Y ya después ¿Lo demás quedará?

Por fin vas a terapia

Vas al psicólogo o también psiquiatra

Pero de que te sirve

Si siempre mientes más que hablas

Te harán un monumento a la deshonestidad

No me das pena

Quien queda contigo se drena

Siempre se autoinvita

Si puede vive en casa ajena

Red flag andante

Tremendo desastre

Dirá que no fue él

Que fue su doppelgänger

*risas*

Bueno, es que claro...

No referirse a él como icono sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes?

Nunca le prestes na'

No lo devolverá

Ser bala perdida es su especialidad

La lealtad

Y la fidelidad

Es un idioma

Que nunca entenderá

Su masterpiece

Su colección de bragas

Si le pides ayuda

Desaparecerá

La decepción local

Rompecorazones nacional

Un terrorista emocional

El mayor desastre mundial

Es una perla

nadie se fía

Es una perla

Una de mucho cuidao