Qué dice la letra de 'LA PERLA', la canción de Rosalía con referencias a Rauw Alejandro
La Perla era una de las canciones más esperadas de LUX, el nuevo álbum de Rosalía. Y es que tal y como dejó ver el adelanto se trataba de una 'semibalada' en la que la artista le cantaba a un hombre presuntamente de su pasado.
Rosalía cambia el título de una de las canciones de 'LUX'
Rosalía revela cómo le influyó su hermana Pili en la composición de su nuevo disco 'LUX': "No se me olvidará"
¡Ya tenemos LUX en nuestras manos!
El disco más esperado de Rosalía se ha estrenado este 7 de noviembre. Un álbum de lo más conceptual con lo operístico, la retrospección y lo místico como conceptos principales.
Y uno de las canciones más comentadas desde que se escuchara un adelanto es La Perla. Este tema de ritmo pausado es una carta dedicada a un hombre, en la que se expone todo lo malo de esa persona. Y lo hace envolviéndose de sonidos mexicanos.
Al puro estilo de Rata de dos patas de Paquita la del Barrio, Rosalía le hace un traje a alguien del que no desvela la identidad. Eso sí: ya en el adelanto de la canción muchos fans se hicieron eco del tema y aseguraron que la letra está escrita en referencia a Rauw Alejandro, el cantante con el que Rosalía estuvo comprometida. Sin embargo, en la letra aparecen pocas referencias que podrían confirmar esta suposición.
No obstante, entre los detalles que podrían dirigir la canción al puertorriqueño se encuentra el título. Y es que La Perla es un barrio de San Juan, Puerto Rico, donde nació el intérprete de Todo de ti. Los fans también han relacionado con el artista la parte de "Playboy" y "Su colección de bragas", pues en cada show Rauw Alejandro recibe ropa interior de sus fans y siempre muestra su faceta más seductora en sus directos.
Sea para quien sea, Rosalía se ha quedado a gusto con este desahogo en forma de canción.
Letra de La Perla
Hola,
Ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad
Playboy
Un campeón
Gasta el dinero que tiene y también el que no
El es tan encantador
Estrella de la sinrazón
Un espejismo
Medalla olímpica de oro al más cabrón
Tienes el podio de la gran desilusión
La decepción local
Rompecorazones nacional
Un terrorista emocional
El mayor desastre mundial
Es una perla
nadie se fía
Es una perla
Una de mucho cuidao
El rey
De la 13 14
No sabe lo que es cotizar
Él es
El centro del mundo
Y ya después ¿Lo demás quedará?
Por fin vas a terapia
Vas al psicólogo o también psiquiatra
Pero de que te sirve
Si siempre mientes más que hablas
Te harán un monumento a la deshonestidad
No me das pena
Quien queda contigo se drena
Siempre se autoinvita
Si puede vive en casa ajena
Red flag andante
Tremendo desastre
Dirá que no fue él
Que fue su doppelgänger
*risas*
Bueno, es que claro...
No referirse a él como icono sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes?
Nunca le prestes na'
No lo devolverá
Ser bala perdida es su especialidad
La lealtad
Y la fidelidad
Es un idioma
Que nunca entenderá
Su masterpiece
Su colección de bragas
Si le pides ayuda
Desaparecerá
La decepción local
Rompecorazones nacional
Un terrorista emocional
El mayor desastre mundial
Es una perla
nadie se fía
Es una perla
Una de mucho cuidao