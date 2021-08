Georgina Rodríguez sorprende cantando con Beret 'Si por mí fuera' sobre el escenario

Georgina Rodríguez ha sido una de las protagonistas de la gala benéfica Starlite Marbella, donde fue premiada por su gran implicación con la fundación Nuevo Futuro.

"Es un honor estar aquí, sobre todo recogiendo un premio solidario. Todos juntos podemos hacer un mundo mejor", expresó cuando Antonio Banderas y Sandra García-Sanjuán le hicieron entrega del galardón.

Pero ese no fue el único momento en el que la modelo deslumbró en la gala. Más tarde sorprendía a todos los presentes al aparecer sobre el escenario durante el concierto de Beret para interpretar con el artista su éxito Si por mí fuera.

Un momentazo con el que quiso recordar su paso por la primera edición de Mask Singer en España. A pesar de ser la primera expulsada, la mujer de Cristiano Ronaldo protagonizó una de las actuaciones más recordadas y que más notoriedad le dieron al recién estrenado programa.

Oculta tras la máscara de León, los investigadores y el público confundieron a Georgina con Cristina Pedroche y Tamara Falcó.

"Ha sido un gran honor estar aquí con vosotros y en mi país, que lo amo al igual que al jamón ibérico. Me ha sorprendido lo perdidos que estabais con las tantas pistas que os he dado todo el tiempo. Quiero desearle mucha suerte a mis compañeros y deciros que abráis más la mente y que penséis en muchas más personas. Me he quedado con muchas dudas y con ganas de conocer quién eran las demás máscaras", anunció muy divertida una vez fue desenmascarada.