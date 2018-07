'Get Up' (Cowboys Anthem)' nueva canción de Kelly Clarkson

El nuevo tema de Kelly Clarkson Get Up (Cowboys Anthem) está escrito especialmente para el equipo de fútbol de su ciudad. En colaboración con una marca de refrescos y NFL Clarkson ha creado esta nueva canción que no estará incluido en ningún trabajo nuevo.

No es la única artista que ha colaborado en esta campaña a favor del deporte, otros como Kid Rock, Ice Cube, Wiz Khalifa o Travie McCoy también han escrito sus canciones para que suenen en los estadios americanos.

Kelly Clarkson "Get Up (A Cowboys Anthem)" by Pepsi NFL Anthems