Gracias a Tom Cruise, The Weeeknd consiguió su primer gran hit: "El mejor marketing posible"

Aunque The Weeknd ahora está en la cima de la industria musical, no siempre fue así. Como ocurre con muchos grandes artistas, el artista no conseguía situarse en los primeros puestos, hasta que una gran coincidencia le hizo brillar.

Así lo ha contado como invitado de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, programa en el que los invitados no se cortan y cuentan anécdotas hasta ese momento deconocidas para el público. Allí, el intérprete de Blinding Lights ha confesado cómo consiguió su número 1 en Estados Unidos.

Gracias a un reconocido rostro de Hollywoood, Tom Cruise, la canción Can't Feel My Face de 2015 consiguió alzarse con el primer puesto en el Billboard Hot 100. Y es que curiosamente, cuando el actor visitó el programa de Jimmy Fallon en aquel momento, interpretó en la sección 'LipSync Battle el mencionado tema.

Como no podía ser de otra manera, la canción consiguió muchísima popularidad rápidamente, pero además, el actor declaró que The Weeknd era "enormemente talentoso".

"Ayudó mucho a la canción. Hizo que alcanzara el récord, gracias a él, obviamente. Fue increíble ver a alguien como Tom Cruise, que es una leyenda, disfrutar y defender mi música de esa manera. Siento que ese momento fue clave para que ‘Can’t Feel My Face’ llegara al número uno en Estados Unidos", le ha contado el artista a Fallon.

Asimismo ha señalado la suerte como un componente a veces necesario en la carrera musical: "A veces, una canción necesita ese pequeño empujón, y nunca sabes de dónde va a venir. Lo de Tom Cruise fue inesperado y, sinceramente, creo que fue el mejor marketing posible. Después de ese programa, la canción explotó en todas partes".