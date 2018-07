Green Day lanza la última parte de su ambiciosa trilogía: Green Day ¡Tré!

Green Day, uno de los grandes grupos de rock de los últimos veinte años, ha sabido evolucionar sin perder su característica personalidad musical y además se ha involucrado en el difícil proyecto de lanzar una trilogía. La tercera y última parte, ¡Tré!, completa la saga junto con ¡Uno! y ¡Dos!, las dos primeras.

¡Tré!, que saldrá a la venta el 11 de diciembre, contiene 12 nuevas canciones. Según el propio Billie Joe, ¡Uno! es un ábum punk pop, ¡Dos! tiene una orientación más garagera, y ¡Tré! es una combinación de los dos primeros. En este disco se incluye el tema The Forgotten, la canción que Green Day grabó para la banda sonora de Amanecer parte 2, el final de la saga vampírica Crepúsculo.

Tracklist ¡Tré!

1. Brutal Love

2. Missing You

3. 8th Ave Serenade

4. Drama Queen

5. X-Kid

6. Sex, Drugs & Violence

7. Little Boy Named Train

8. Amanda

10. Walk Away

11. Dirty Rotten Bastards

12. 99 Revolutions

13. The Forgotten

La banda americana, que ya ha confirmado su asistencia al Festival BBK Live en junio de 2013, ha grabado un spot para promocionar la trilogía, ¡no te lo pierdas!