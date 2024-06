Green Day en Madrid: un concierto nostálgico que reunió a 35.000 personas

Green Day conquistó Madrid el pasado 1 de junio haciéndose frente a la final de la Champions en la Caja Mágica, donde activó la nostalgia de 35.000 personas con temas como American Idiot y Wake me up when september ends.

Green Day llegó a Madrid con un concierto en el que reunió 35.000 personas para cantar tanto las canciones que hizo famoso al grupo como los temas de sus últimos discos. Pero hiciera una cosa u otra, el grupo punk rock removió la nostalgia de los asistentes.

Pese a coincidir con la final de la Champions en la que se enfrentaba el Real Madrid y el Borussia Dortmund, la banda estadounidense consiguió brillar en la capital como uno de los grupos de la fiesta de inauguración del festival Río Babel.

En la Caja Mágica un público de todas las edades coreó canciones como American Idiot y Wake me up when september ends. Pero no se quedaron atrás temas más nuevos como The american dream is killing me, de su último disco Saviors, con los que el público también disfrutó.

Y es que el trío apostó por interpretar al completo dos de sus trabajos más recordados, Dookie, que cumple este año tres décadas desde su estreno y American Idiot, que salió hace 20 años.

Fueron tantos los asistentes al concierto que a mitad del recinto se instaló una pantalla para aquellos que no lograban ver des su posición ni a Billy Joe Armstrong ni a sus músicos Mike Dirnt y Tré Cool.

Quejas por la organización

Pese a lo sensacional del concierto, lo cierto es que ha habido algunas quejas a posteriori, como la del aforo: el hecho de que en lugar de 15.000 entradas (las que hubiesen permitido disfrutar desde cerca el show) se vendieran 35.000 hizo que algunos espectadores tuvieran que vivir el fenómeno desde demasiado lejos.

La distancia también supuso un hándicap para el sonido, que no fue el idóneo, al igual que el frío que llegó con la noche, que se notaba especialmente a lo lejos del escenario. Sin embargo, pese a las condiciones, la energía de Green Day hizo disfrutar a metros de distancia.