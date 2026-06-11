¿Cómo funciona el videojuego de Quevedo? Lo que se sabe sobre los conciertos de su gira 'El Baifo Tour'

Después de lanzar su tercer álbum en abril, Quevedo ha anunciado este miércoles 10 de junio su gira El Baifo Tour - España (Península). Aún se desconocen las fechas y las ciudades de los conciertos, ya que el artista ha querido proponer un juego con sus fans para "desbloquear drops, tour y otras sorpresas".

Cómo jugar y acumular puntos

El videojuego está disponible online en la página web quevedoyouknow.com. Se llama El Baifo está en casa y consiste en hacer saltar a una cría de cabra —un símbolo de su nuevo disco— para esquivar obstáculos. Todo esto es una estrategia original para que los fans de Quevedo acumulen puntos de manera individual y colectiva.

Videojuego de Quevedo | https://quevedoyouknow.com/

Según la cuenta fan QuevedoINFO, las fechas de la gira en la península española se revelarán cuando los jugadores alcancen el 100 % de progreso. De momento, a las 11:00 del jueves, el porcentaje apenas supera el 50 %. Más allá de este reto conjunto, cada usuario puede acumular puntos por separado que, previsiblemente, permitirán obtener ventajas en la venta de entradas.

"Esquiva obstáculos y llega lo más lejos posible. Tus puntos se acumulan durante toda la temporada. Cuando termine la temporada, te mandaremos un resumen con tus puntos y así podrás reclamar tus recompensas. Tus puntos también empujan el marcador global. Entre todos desbloquearemos drops, fechas del tour y nuevas sorpresas dentro de la web", aseguran las reglas del videojuego. Se desconoce cuándo terminará esta primera temporada.

Hay que registrarse

Para obtener recompensas, es importante registrarse. Al terminar la primera partida, la página web muestra un formulario donde los fans deben incluir su correo electrónico para recibir las recompensas. "Nos pondremos en contacto contigo al final de temporada", informa el juego.

Confusión entre los fans

Esta estrategia ha generado cierta confusión entre los fans de Quevedo, que comenzaron a jugar en cuanto estuvo disponible la página web durante la tarde del miércoles.

Verónica, una fan del artista, estuvo jugando durante la noche del lanzamiento y se llevó una decepción al entender la mecánica: "Mis amigas y yo estuvimos jugando porque entendimos que, si se alcanzaba cierta puntuación, se desvelarían las fechas de la gira. Le dedicamos tiempo intentando llegar lo más lejos posible. Al final, cuando vimos que no se anunciaban las fechas como esperábamos, nos llevamos una decepción. Creo que mucha gente interpretó el juego de la misma manera y se había generado bastante expectativa alrededor de esa posible recompensa final... que no llegó", cuenta a Europa FM.