Guía para comprar entradas de Quevedo en Madrid y Barcelona: a qué hora es la venta general y precios de 'El Baifo Tour'

Quevedo solo actuará en Madrid y Barcelona con su gira El Baifo Tour - España (Península), con la que el canario presentará en directo su último álbum de estudio en 2027. Este jueves, el artista lanza la venta general de entradas después de una preventa que se habría agotado en apenas ocho minutos, desatando la frustración entre los fans.

La demanda de entradas es muy superior a la oferta porque Quevedo solo ha anunciado cuatro fechas en toda la península española. Por eso, desde Europa FM recopilamos toda la información necesaria para que los usuarios puedan acceder a la venta general sin problemas.

Las fechas de los conciertos

Viernes 9 de abril de 2027 - Madrid - Movistar Arena

- Madrid - Movistar Arena Sábado 10 de abril de 2027 - Madrid - Movistar Arena

- Madrid - Movistar Arena Jueves 1 de julio de 2027 - Barcelona - Palau Sant Jordi

- Barcelona - Palau Sant Jordi Viernes 2 de julio de 2027 - Barcelona - Palau Sant Jordi

Todos los conciertos empezarán a las 20:30. Los menores de 14 años tendrán que ir acompañados de un adulto.

Cómo comprar entradas en la venta general

La venta general de entradas para los conciertos de Quevedo en Madrid y Barcelona comienza este jueves 18 de junio a las 12:00 CET en entradas.com.

Además, las entradas para las fechas de Madrid también pueden adquirirse a través de otras dos plataformas:

Está previsto que la demanda sea muy alta, por lo que se recomienda acceder a la compra con antelación y bajo una buena conexión a Internet.

Precios

Pista general - 77 €

Grada Categoría A - 77 €

Grada Categoría B - 66 €

Grada Categoría C - 55 €

Mapas de los recintos

Madrid - Movistar Arena

Plano orientativo del Movistar Arena para los conciertos de Quevedo | entradas.com

Barcelona - Palau Sant Jordi

Plano orientativo del Palau Sant Jordi para los conciertos de Quevedo | entradas.com

¿Quevedo anunciará más conciertos?

El Baifo Tour estará focalizado en Canarias, aunque de momento no se conocen las fechas para la isla. Madrid y Barcelona serán las únicas ciudades de la península por las que pase Quevedo con esta gira, aunque cabe la posibilidad de que añada más fechas. Eso es lo que hizo con el Buenas Noches Tour, cuando anunció nuevos conciertos en Madrid y Barcelona durante la venta de entradas. Sin embargo, esta gira no es como aquella, pues en 2025 sí actuó en más lugares de la península.

Ante la escasez de fechas, los fans de Quevedo criticaron que solo tenga pensado celebrar cuatro conciertos en toda la península. Él, por su parte, defendió que "habrá muchas más ocasiones pa' vernos por ahí". "Jajajajaja, suerte tienen de que salgo de Las Palmas", escribió en X antes de matizar sus palabras: "Gente, no es pa' tanto, lo había puesto de broma, y yo también quiero verlos a todos en el tour y esta etapa de El Baifo va a ser muy larga".

Un anuncio muy original

El anuncio de El Baifo Tour - España (Península) llegó de forma muy curiosa. El pasado 10 de junio, Quevedo lanzó un videojuego llamado El Baifo está en casa que consiste en hacer saltar a una cría de cabra —un símbolo de su nuevo disco— para esquivar obstáculos. Los fans podían sumar puntos para "desbloquear drops, tour y otras sorpresas".

De esta forma, las fechas de la gira en la península española se revelaron cuando los jugadores alcanzaron el 100 % de progreso. Más allá de este reto conjunto, cada usuario podía acumular puntos por separado. Además, esta etapa del videojuego corresponde a la "temporada 01", por lo que la segunda temporada podría ser el anuncio de los conciertos en Canarias.

"Esquiva obstáculos y llega lo más lejos posible. Tus puntos se acumulan durante toda la temporada. Cuando termine la temporada, te mandaremos un resumen con tus puntos y así podrás reclamar tus recompensas. Tus puntos también empujan el marcador global. Entre todos desbloquearemos drops, fechas del tour y nuevas sorpresas dentro de la web", decían las reglas del videojuego.