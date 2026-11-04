Ultraligera anuncia su primer concierto en el Movistar Arena de Madrid: fecha y cómo comprar las entradas

Ultraligera da un paso de gigante al anunciar su primer concierto en el Movistar Arena de Madrid en 2027, con capacidad para más de 15.000 personas.

Después de cinco años de trayectoria, Ultraligera anuncia su primer concierto en el Movistar Arena de Madrid. Un show que tendrá lugar el 9 de septiembre de 2027.

El grupo lo ha anunciado con un épico vídeo en el Movistar Arena totalmente vacío, mientras ellos caminan por la pista hasta golpear su característico bong. A estas imágenes se intercalan momentazos de la banda y de su público en otros conciertos.

Se trata del mayor concierto de su vida, pues la banda lleva pocos años en activo, aunque sus integrantes lleven tocando juntos desde adolescentes. Su primer EP, Europa, salió en 2023 y su primer álbum, Pelo de Foca, en 2025.

"No os perdáis el concierto más increíble que hayamos dado hasta la fecha", expresa el grupo formado por Javier Gismero, Coque Fernández, Santi Urruela y Martín Aparicio.

Venta de entradas para el Movistar Arena de Ultraligera

El grupo ha anunciado con mucho detalle cómo comprar las entradas para su gran show de 2027.

Inscripción a la preventa a partir del viernes, 6 de noviembre, a las 12:00 horas . Estará disponible hasta el lunes 9 de noviembre a las 23:59 horas. Para poder acceder a la preventa una vez inscrito, se mandará un código de acceso el martes 10 por la mañana. El número de entradas en preventa es limitado y la inscripción no garantiza la compra.

. Estará disponible hasta el lunes 9 de noviembre a las 23:59 horas. Para poder acceder a la preventa una vez inscrito, se mandará un código de acceso el martes 10 por la mañana. El número de entradas en preventa es limitado y la inscripción no garantiza la compra. Preventa disponible el martes 10 de noviembre a las 12:00 horas . Estará abierta hasta el miércoles 11 de noviembre a las 23:59 horas.

. Estará abierta hasta el miércoles 11 de noviembre a las 23:59 horas. Venta general disponible el jueves 12 de noviembre a las 12:00 horas.

Toda la información y venta de entradas con su respectivo registro para la preventa es a través de Fever y ultraligera.com. La venta general también estará disponible en Baila.fm.