Karol G arrasa con la presentación en TikTok de 'No me arrepiento de sentir tanto' y anuncia el remix de BbY WOW con John Summit

Karol G, en la presentación de 'No me arrepiento de sentir tanto' en CDMX. | X

Más de cuatro millones de personas llegaron a conectarse simultáneamente a la fiesta que Karol G montó este miércoles en TikTok. La colombiana eligió Ciudad de México para celebrar en directo No me arrepiento de sentir tanto, su sexto álbum de estudio que será el gran protagonista de la segunda parte de Viajando Por El Mundo Tropitour.

Este viernes 6 de noviembre la cantante retoma su gira, que la traerá a Barcelona, Sevilla y Madrid en junio de 2027, y lo que ocurrió en el evento de Quarry Studios sirve para hacerse a la idea de lo que está por llegar.

El show arrancó con un doble debut. Karol G eligió Maybe y Bebiendo lágrimas para abrir la noche e interpretó una versión reducida de ambas canciones.

No fueron los únicos estrenos de la noche. La fiesta de Karol G era una presentación y la cantante también hizo debutar Eclipse, Final Feliz en una versión a piano y MATADORA.

Once canciones formaron parte del setlist que incluyó también Si lo ven, una versión con fans de BbY WOW y la primera vez de Still en solitario.

Bruno Mars no se sumó a esta cita, en la que si estuvo Greg González para acompañarle con la guitarra en el momento de interpretar Después de ti, y los propios fans, que se apuntaron a cantar Alguien que te amaba y Con quién andará? mientras Karol G se lanzaba al baile.

La noche se cerró a lo grande con otros dos invitados y la confirmación de los rumores que circulaban desde el día anterior.

La banda mexicana La Obsesión Factory se sumó en le que parecía el fin de fiesta para hacer debutar AltaFarra (Remix), que lanzó en febrero en versión casera y de la que no se había vuelto a hablar desde entonces.

Un momentazo que puso a la sala en pie y que hubiese sido el broche perfecto si no fuese porque Karol G se había guardado un as en la manga.

El DJ estadounidense John Summit fue el protagonista de la despedida para presentar y anunciar el Remix de BbY WOW, su exitosa colaboración con Judeline y rusowsky que acumula más de 125 millones de reproducciones en YouTube.

Una despedida gigante que viene con una doble petición de los fans. ¡Las versiones oficiales de los dos remixes!