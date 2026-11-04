Concierto de Pitbull en Barcelona: horario, cómo llegar al Palau Sant Jordi, accesos y setlist

Pitbull durante su paso por el Atlantis Paradise Island en julio de 2025 | Getty Images

¡Calvas arriba! Pitbull aterriza por fin en España.

El artista llega con su gira I'm Back y comienza por todo lo alto en nuestro país este miércoles 4 de noviembre con un concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Con Europa FM como radio oficial, Mr. Worldwide promete hacerse el rey de las dos citas musicales programadas en España después de conquistar toda Estados Unidos con un tour repleto de grandes éxitos. Y, para que no te pierdas ningún detalle, te contamos todo lo que tienes que saber para disfrutar a lo grande de este primer concierto de la gira en nuestro país:

Horario de Pitbull en Barcelona

17:15 - Check-In Early Entry Front Stage

18:15 - Early Entry Front Stage

18:30 - Lounge Party Experience

18:30 - Apertura de puertas

19:30 - Actuación de Lil Jon

20:30 - Concierto de Pitbull

Cómo llegar al Palau Sant Jordi

El Palau Sant Jordi está en la zona conocida como L'Anella Olímpica de Montjuïc (Anillo Olímpico de Montjuïc), un conjunto de instalaciones deportivas levantadas con motivo de las Olimpiadas de 1992. Hasta el recinto se puede llegar en coche particular y hay amplias zonas de aparcamiento para ello. En transporte público hay varias opciones:

Andando . Desde Plaza España se tardan 20 minutos en llegar al recinto a pie y utilizando las escaleras mecánicas.

. Desde Plaza España se tardan 20 minutos en llegar al recinto a pie y utilizando las escaleras mecánicas. Metro . La parada más cercana es Plaza España (L1 y L5).

. La parada más cercana es Plaza España (L1 y L5). Autobús . Hay tres buses que suben desde Plaza España hasta el Palau Sant Jordi: el 13, el 23, el 55 y el 150.

. Hay tres buses que suben desde Plaza España hasta el Palau Sant Jordi: el 13, el 23, el 55 y el 150. Tren (FGC) . El tren llega hasta Plaza España.

. El tren llega hasta Plaza España. Bicicleta. Desde Plaza España se puede subir al recinto en bici. En los alrededores hay muchos aparcamientos para este medio de transporte, así como paradas de Bicing.

Pincha aquí para ver la ubicación del Palau Sant Jordi en Google Maps.

Accesos del Palau Sant Jordi

Aunque en las entradas viene indicada la puerta de acceso, esta es la distribución de los accesos según ha informado el Palau Sant Jordi a través de sus redes sociales:

Front Stage - Acceso central

- Acceso central Pista y grada - Accesos principales (a ambos lados del acceso central)

- Accesos principales (a ambos lados del acceso central) Early Entry Front Stage y Premium Seated Vip - Acceso 4 (lateral izquierdo)

- Acceso 4 (lateral izquierdo) Lounge Party Experience - Acceso Llotja (lateral derecho)

Setlist de Pitbull

Aunque no conocemos las canciones que cantará Pitbull en su concierto en Barcelona, en su gira por Estados Unidos el artista interpretó casi tres decenas de éxitos: