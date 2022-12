Guillermo Bárcenas y Loreto Sesma se comprometen: todo lo que se sabe sobre la boda

¡Vivan los novios! Este 2022 termina con el compromiso de una de las parejas más populares del momento. Guillermo Bárcenas y su pareja Loreto Sesma han decidido que quieren pasar el resto de su vida juntos y según ha podido conocer Hola, se casarán el próximo verano.

Según ha apuntado el citado medio, ya han comenzado a preparar junto a sus familias el enlace, que tendrá lugar durante el verano de 2023, aunque todavía no se conoce la fecha exacta. Además, el cantante de Taburete y su pareja se unirán mediante una ceremonia civil.

La historia de amor entre Guillermo y Loreto

El artista y la poeta hicieron pública su relación en 2020, cuando él le pidió a ella que subiera al escenario durante un concierto en Madrid. En ese momento, se lanzaron a cantar un tema juntos, pero rápidamente la gente se dio cuenta de la química que existía entre ambos.

A pesar de que ambos son personas muy públicas, han decidido llevar su relación con cierta discreción y privacidad. Aun así, de vez en cuando la pareja tiene románticos gestos con algunas publicaciones o historias.

La joven ya está totalmente integrada en la familia del cantante, ya que en varias ocasiones se les ha visto juntos con los padres de él, Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias.

La opinión que ella tiene de él no puede ser mejor: "Va a sonar tópico, pero me gusta todo. Lo bueno y lo malo. Aprendo todos los días de él. Por ejemplo, es cinéfilo perdido y me enseña una visión audiovisual que me ayuda mucho a escribir. Además, es una persona que siempre quiere que seas la mejor versión de ti mismo. Siempre te anima a soñar más alto. Es una persona alegre y con mucha fuerza, que tiene mucho que ofrecer", contó en una entrevista.

Loreto Sesma y Guillermo Bárcenas // Gtres

Así es Loreto Sesma, la pareja de Guillermo Bárcenas

Loreto Sesma es una poeta de gran fama nacional. Llegó a ganar el Premio Internacional de Poesía de Melilla y tiene varios libros como Amor revólver o Amante de Bécquer.

Desde los nueve años, la joven se interesó por este mundo y en una entrevista confesó que lo hizo como "mecanismo de autodefensa" para canalizar "una sensibilidad que le hacía sentir diferente". "Esa sensación que tanto te duele cuando eres niño o adolescente, la de no sentirte parte de algo, la suavicé escribiendo", reveló.

Aunque tiene casi 90.000 seguidores en Instagram, Loreto no es muy activa en esta red social y solo cuenta con tres publicaciones.

Después de varios años de relación, Guillermo y Loreto ya han dado un paso más adelante y tendrán que esperar medio año para poder ser marido y mujer.