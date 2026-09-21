Guitarricadelafuente hace dúo con el actor Carlos González para sorprender con una emocionante versión de 'La nieve'

No sabíamos que la necesitábamos pero nosotros también queremos tener disponible en plataformas esta versión de La nieve.

El actor Carlos González se unió este domingo a Guitarricadelafuente para interpretar a piano el tema compuesto por el intérprete de Benicassim (Alicante) para la banda sonora de La bola negra.

La presentación de la película de Los Javis en el Festival de cine de San Sebastián dejó este momento mágico y una larga ovación a los directores y protagonistas de la película, que se dieron un baño de masas en la alfombra roja y también en el Teatro Victoria Eugenia al terminar la proyección.

La película no deja de dar alegrías al equipo. Este domingo también se hizo con el premio del público del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), uno de los galardones más influyentes de la muestra canadiense.

"Es una película profundamente personal, pero también lleva un mensaje sobre la importancia y la necesidad de expresar quién eres", señalaron Calvo y Ambrossi en una declaración enviada al festival tras conocerse el premio. "Así que saber que el público ha conectado con ella y la ha hecho suya es el mayor regalo que podíamos recibir. Muchas gracias", añadieron.