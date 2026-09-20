Hemos visto 'La bola negra' y Guitarricadelafuente nos ha emocionado con su debut como actor

Guitarricadelafuente debuta como actor interpretando a Sebastián en La bola negra. Javier Calvo y Javier Ambrossi crearon el personaje específicamente para el cantante de Benicasim, que ahora nos sorprende y emociona con su primer papel en la gran pantalla.

Álvaro Lafuente, nombre real del artista de 29 años, da vida a un joven que se une al bando franquista durante la guerra civil española y que ejerce como guardia de prisión, viéndose obligado a esconder su identidad como homosexual. Sebastián es un amante de la trompeta, pero su pasión se ve truncada por la violencia de un conflicto bélico que le atrapa física y mentalmente, tal y como consigue representar el actor.

Un análisis de su actuación

La interpretación de Guitarricadelafuente está llena de detalles y es una de las más sinceras del filme, erigiéndose como el mayor descubrimiento actoral de La bola negra. Su trama es la de 1937 y está coprotagonizada por Miguel Bernardeau, que da vida al republicano Rafael sin llegar al nivel emocional de Guitarricadelafuente.

El cantante, ahora también actor, transmite la represión del personaje y su conflicto interno: necesita fingir ser parte del bando nacional para sobrevivir. En una escena, apunta con un rifle a Rafael para intimidarle, pero en su rostro y en su nerviosismo se percibe que no tiene ninguna intención de dispararle.

En otra secuencia, Guitarricadelafuente recrea la ansiedad que sufre el personaje ante la violencia. Alejado del mundo, empieza a tocar la trompeta para aliviar el dolor. Muy revelador es el pequeño pero brusco gesto con el que rompe una ventana para que todo el mundo escuche su melodía. Con la misma sensibilidad, la mirada del actor transmite su profunda pasión por la música y crea momentos de un fuerte componente sexual.

Guitarricadelafuente es Sebastián en 'La bola negra' | Atresmedia

Hacia el último tercio del filme, Sebastián recorre el cuerpo desnudo de Rafael sin llegar a tocarle. La cámara sigue el movimiento de la mano temblorosa de Guitarricadelafuente en plano detalle y en un travelling. Tanto la actuación como la dirección de fotografía condensan la tensión erótica del momento y representan la imposibilidad de las personas queer por vivir con libertad en esa época.

Hacia el final, el cuerpo de Guitarricadelafuente muestra una incomodidad absoluta por lo que se ve obligado a hacer, elevando la culpa como otro de los sentimientos transitados por Sebastián.

Guitarricadelafuente es Sebastián en 'La bola negra' | Atresmedia

Así surgió el papel de Guitarricadelafuente en 'La bola negra'

Un reportaje de T Magazine desvela que Guitarricadelafuente conoció a Los Javis en 2024 durante su actuación en el festival barcelonés Primavera Sound. Pocos días después, los cineastas le propusieron participar en el largometraje, algo que pilló por sorpresa al artista. "Esa fe ciega que depositaron en mí fue lo que me dio la confianza para aceptar", asegura.

Guitarricadelafuente soñaba con ser actor cuando era pequeño, y ese sueño lo ha cumplido gracias a La bola negra. "Sebastián [su personaje] vivió en una época en la que se le exigía 'ser un hombre'. Eso me permitió conocerme mejor. Recuerdo que Los Javis me dijeron que sería una persona diferente al terminar el rodaje. Espero que me pase lo mismo con cada proyecto", relata el cantante y actor.

"Esta película te da ganas de vivir. Todas las cosas que estas personas no pudieron hacer en vida —lo que estaba prohibido, las historias de amor imposibles— no pueden haber sido en vano", zanja.

Guitarricadelafuente es Sebastián en 'La bola negra' | Atresmedia

'La nieve', la canción de Guitarricadelafuente para 'La bola negra'

Guitarricadelafuente no solo ejerce de actor, sino también de cantante. La nieve es la canción original de La bola negra, la cual está interpretada por el artista y creada por él mismo junto a Raül Refree (composición y producción) y Lucas Durán (letra).

"Quería que La nieve naciera del mismo lugar emocional que los personajes de la película", explica Guitarricadelafuente. "Me inspiré en la última carta de Federico García Lorca y también en mi personaje, Sebastián. Pensé en todo aquello que nunca llegó a expresar. Tuve que habitar primero ese universo como actor para encontrar la inspiración necesaria para escribir la canción".

El artista se refiere al poema El amor duerme en el pecho del poeta, que en la película ejerce como la última carta escrita por Lorca a Rafael Rodríguez Rapún, un actor de La Barraca al que da vida Miguel Bernadeau en La bola negra. Estos versos pertenecen a los Sonetos del amor oscuro y, generalmente, se atribuyen a la relación amorosa de Lorca con Rapún. "Norma que agita igual carne y lucero / traspasa ya mi pecho dolorido / y las turbias palabras han mordido / las alas de tu espíritu severo", reza la segunda estrofa del soneto.

La bola negra denuncia el silencio que vivieron las personas queer y, en particular, los hombres homosexuales antes y durante la guerra civil española. Y ese mismo silencio lo retrata Guitarricadelafuente en su canción: "Llego a la nieve / Mira, qué tontería / Arden las turbias palabras que nunca prendí", canta, reproduciendo las "turbias palabras" escritas por Lorca en su poema. La nieve suena en la parte más emotiva del filme, no en los créditos.

Según cuenta Guitarricadelafuente a Deadline, el artista compuso la canción cuando estaban terminando la película. En ese instante, la "melodía comenzó a aparecer". "La última pieza que es leída al final de la película me inspiró a escribir La nieve", explica sobre el poema de Lorca. "Fue un trabajo difícil respetar la película y acompañar las imágenes de la manera más fiel posible. [...] En su simbología representa el final de un viaje y suena en un momento catártico", añade.