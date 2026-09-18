Guitarricadelafuente y Lia Kali acompañarán a Shakira durante el primer fin de semana de su residencia

Desde que Shakira ha llegado a Madrid para llevar a cabo la residencia de 12 conciertos que ofrecerá en Madrid, el entusiasmo de los fans de la colombiana no ha dejado de crecer con cada nuevo anuncio.

No es de extrañar, pues cada muestra alrededor del desarrollo de Es Latina, el festival con el que la cantante busca homenajear la cultura de ambos lados del Atlántico, plasma que se trata del evento musical más destacado del año en la capital.

La última novedad desvelada por la organización ha sido la presencia de los cantantes españoles Guitarricadelafuente y Lia Kali como integrantes del cartel de artistas que actuarán en Macondo Park durante el primer fin de semana de la residencia, los días 18, 19 y 20 de septiembre.

El de Benicassim llevará a cabo su actuación durante la jornada inaugural, encabezando el cartel de artistas invitados. Un show muy especial ya que Guitarricadelafuente acaba de lanzar su nueva canción La nieve, el tema compuesto junto a Raül Refree como parte de la banda sonora de La bola negra, la película de Los Javis inspirada en la obra homónima e inacabada de Federico García Lorca, en la que el cantante hace su debut como actor y que representará a España en los Oscar.

Por otro lado, Lia Kali es la artista más destacada de las actuaciones complementarias a los concierto de Shakira en Es Latina de los días 19 y 20. La de Barcelona se ha convertido en una de las artistas favoritas del público en España a través de su estilo vocal y la capacidad de moverse entre distintos registros, siendo una de las cantantes más versátiles de la escena.