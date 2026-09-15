Shakira celebra estar "de vuelta en España": "Aquí fui feliz y viví algunos de los años más importantes"

Shakira ya está en Madrid para dar comienzo a su gran residencia de conciertos este 18 de septiembre. Lo hará en Macondo Park, toda una infraestructura construida en el espacio Iberdrola Music del barrio madrileño de Villaverde.

Tras unas horas descansando en nuestro país, la colombiana ha dedicado unas bonitas palabras a esta vuelta tan esperada a España por parte de sus fans, pero también por ella: "¡Estoy muy emocionada de volver a España! Aquí fui feliz y viví algunos de los años más importantes de mi vida, pero cuando me fui pasé por uno de los momentos más duros que me tocó vivir, hasta que pude reconstruirme como mujer, como madre y como artista".

Pese a los momentos duros, La Loba ha compartido que ha sentido siempre el cariño de sus seguidores: "En todo ese camino de ida y vuelta, mis fans españoles siempre estuvieron conmigo apoyándome, ¡queriéndome y deseándome lo mejor!".

"Por eso, volver, como decía Gardel, rodeada de tanto amor me llena inmensamente. Esta vez entera y con toda la fuerza para ofrecerles lo mejor de mí en estos 12 conciertos que se vienen y lo mejor de esta gran nación latina que somos, porque el Atlántico ya no es un océano que separa sino un lazo que nos une", ha expuesto, como su lema para terminar Las mujeres Ya No Lloran World Tour en Madrid.

"Gracias a todos mis fans europeos, de Colombia y del mundo que desde ya vienen a acompañarme en este paso histórico para mí. Los quiero!!!", celebra en la publicación la artista, donde posa en un carrusel de imágenes que muestran que ya está preparando su nuevo show exclusivo para la residencia europea.