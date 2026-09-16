Shakira homenajea la Literatura en 'La Biblioteca' de su residencia en España

La llegada de Shakira a Madrid ha revolucionado la capital , con miles de fans deseosos de que Macondo Park abra sus puertas para poder disfrutar de cada elemento que ha creado su ídolo en la experiencia Es Latina.

Un concepto que busca integrar todos los aspectos de la cultura latina, como indicó la artista nada más llegar. "Siento que de verdad somos solo una nación latina. Y lo que antes era el Atlántico un océano que nos separaba hoy es un lazo que nos une", explicó la de Barranquilla.

Bajo este prisma, la Literatura contará con un papel muy destacado en Es Latina a través de La Biblioteca, un espacio creado en colaboración con la editorial Penguin Random House en el que cada jornada se celebrarán dos citas.

Se ha creado el Club de Lectura by Shakira, en el que se abordarán obras como 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, o Una familia moderna, de Julia Navarra, durante una charla que se llevará a cabo entre las 16:30 y las 17:30 horas.

Además, también se ideado el coloquio Voces de la Cultura Latina, 12 encuentros en los que 24 autoras conversarán sobre libros, raíces o identidad con una canción de Shakira como marco de diálogo, que se celebrarán entre las 18:00 - 19:00 horas.

Además, como indican los responsables de la iniciativa, estos encuentros podrán ser seguidos a través de streaming en las redes sociales de la editorial.