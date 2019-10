Halsey busca en su interior aquello que más ama en ‘Graveyard’

‘Graveyard‘ es una producción de Jon Bellion y The Monsters and Strangerz, que viene acompañada de un onírico y romántico vídeo, dirigido por Anton Tammi, y ambientado en una feria, lugar mágico al que Halsey se transporta para estar con su amor, encaranado por la actriz Sydney Sweeney ('Euphoria‘ o ‘El cuento de la criada’).

"When the hand you wanna hold is a weapon and / You're nothin' but skin". "Cuando la mano que quieres sostener es un arma y / No eres nada más que piel", es una de las potentes frases que nos deja esta preciosa historia de amor introspectiva, que pierde su color, su luz, su magia, con el despertar de la realidad consciente de su protagonista.

Manic es el álbum sucesor de Hopeless fountain kingdom, y saldrá a la venta el 17 de enero de 2020 en varias ediciones físicas, una de ellas un doble vinilo con acabado de purpurina. Y aunque aún no sabemos el contenido exacto del disco, sí que contará con 16 temas originales, entre ellas ‘Without Me’.