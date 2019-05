Halsey deja claro que es 'no es un dulce sueño' en su reivinicativo tema ‘Nightmare’

‘Nightmare' llega después de su 'Without Me', un auténtico hit de tono más sosegado que no ha dejado de sonar desde que se lanzara en octubre. Con ‘Nightmare', Halsey ratifica su postura reivindicativa, su forma de conectar con su público y sobre todo el sector femenino del este. Hablando sobre libertad sexual, dejando claro que ningún hombre va a decirle qué hacer, y con tintes autobiográficos, en los que se presenta como una mujer combativa, no una muñequita manipulable por la industria musical.

Producida por Benny Blanco, Cashmere Cat y Happy Perez, ‘Nightmare' tiene un potente estribillo en el que vemos y sentimos que todo explota en nuestras manos, con estructura de hip hop con un importante componente rock que podría convertirlo en otro éxito de la artista. “No soy ningún dulce sueño, sino una noche infernal”, nos recuerda con voz dulce la cantante.

El vídeo de ‘Nightmare' está cargado de figuras femeninas, y cameos con reinas del empoderamiento como Cara Delevingne o Blondie, pero también escenas y estereotipos de una sociedad que está perdiendo su personalidad.

De momento, Halsey no ha confirmado nombre o fecha del que sería su segundo álbum de estudio, en el que podrían englobarse estos úlimos lanzamientos: ‘Without Me’ y ‘Nightmare’. ¿Sacará disco este año?