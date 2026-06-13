Harry Styles seduce a la prensa con el primer concierto de su histórica residencia en Londres

Después de iniciar su gira Together, Together en Ámsterdam, Harry Styles ha comenzado este viernes 12 de junio su residencia de 12 conciertos en el Estadio de Wembley de Londres, con aforo para 90.000 personas. Este primer espectáculo está recibiendo el beneplácito de la prensa británica. "Wembley se rinde ante el rey afable del pop" es el título de la crónica de The Times.

Con estos shows, Harry Styles se convertirá en el primer artista en actuar 12 veces en este recinto en una misma gira, superando las cifras de Coldplay, Taylor Swift, Take That o Michael Jackson. Sin embargo, cabe destacar que este tour del británico solo tiene paradas en siete ciudades de todo el mundo.

"La gran superestrella británica del pop inicia en el Estadio de Wembley una histórica serie de 12 conciertos —récord absoluto— con un espectáculo excelente y de gran sensibilidad artística", opina Neil McCormick en The Telegraph. El crítico otorga al show cinco estrellas sobre cinco.

Mark Savage de la BBC señala que se han eliminado "algunas de las pasarelas de tres metros de altura que obstaculizaban la visión de parte del público" y destaca el propósito comunitario del concierto. "Él baila con la despreocupada soltura de un padrino de boda que sabe que todos los presentes creen que la novia lo prefiere a su recién estrenado marido", asegura, y zanja: "Durante dos breves horas, dejamos a un lado nuestras preocupaciones, hicimos nuevos amigos y sentimos un poco de alegría. Y eso ya es algo".

Por su parte, Independent y The Standard puntúan el concierto con cuatro estrellas sobre cinco. "No es nada fácil transformar un frío estadio de hormigón en un espacio cálido y comunitario, pero Styles lo consigue. Así de bueno es", señala el primer medio. "Styles es el artista total: una auténtica fábrica de carisma que ilumina el recinto mejor que cualquier despliegue de fuegos artificiales", añade.

Por su parte, el segundo medio dice: "La megastar logra conexiones personales a escala industrial. Es sobre el escenario donde Harry Styles realmente brilla. [...] Hay algo profundamente entrañable en ver a una megastar mundial tan claramente abrumada por la magnitud de su éxito, agradeciendo al público que le haya 'cambiado la vida una y otra vez'", destaca.

Todas las fechas de Harry Styles en el Estadio de Wembley

Viernes 12 de junio

Sábado 13 de junio

Miércoles 17 de junio

Viernes 19 de junio

Sábado 20 de junio

Martes 23 de junio

Viernes 26 de junio

Sábado 27 de junio

Lunes 29 de junio

Miércoles 1 de julio

Viernes 3 de julio

Sábado 4 de julio

Setlist de Harry Styles en Londres