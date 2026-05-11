Los hijos de Shakira, Milan y Sasha, estrenan una nueva canción, 'Contigo'

Con 13 y 11 años respectivamente, Milan y Sasha están decididos a seguir los pasos de su madre y convertirse en artistas. Los hijos de Shakira y Gerard PIqué han publicado su segundo single, Contigo.

Se trata de un nuevo tema creado en la academia musical Let It Beat, donde los jóvenes impulsan su faceta como artistas. La canción vuelve a contar con su compañera Mila V, que ya participó en el primer single de los hermanos, The One.

En contigo los jóvenes artistas hablan de un amor especial a través de un pop desenfadado y divertido que vuelve a mostrar la voz de los pequeños ante el micrófono.

Acróstico como pistoletazo de salida

Los pequeños Sasha y Milan demostraron que la música era lo suyo por primera vez en público cuando participaron en la desgarradora balada de Shakira, Acróstico. El tema contaba con sus voces en una estrofa de la canción, pues la canción estaba totalmente dedicada a ellos en plena separación de la colombiana con el futbolista.