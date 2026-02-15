¿Quiénes son Tony Grox & Lucycalys? Conoce al dúo ganador del Benidorm Fest 2026

T AMARÉ es la canción ganadora del Benidorm Fest 2026. El tema de Tony Grox & Lucycaly se ha llevado la victoria en esta quinta edición del certamen, lo que se traduce en un premio físico —la Sirenita de Oro— y otro en metálico —150.000 euros—.

La canción, que también se ha llevado el Premio Televisa Univisión, ha sido la favorita del público en el televoto y voto por app, la segunda para el jurado profesional y la cuarta para el demoscópico sumando un total de 166 puntos, 22 más que la segunda clasificada, ASHA con la canción Turista, y 26 más que Rosalinda Galán, tercera con Matadora.

La historia de Tony Grox & Lucycaly como dúo empezó en el rodaje de un videoclip. Miguel Cintas, la pareja de LUCYCALYS, los presentó cuando estaba trabajando como director del vídeo de una de las canciones del disco La Juerga que actualmente prepara Tony Grox.

Los dos artistas gaditanos conectaron gracias a su pasión por el flamenco, género que trabajan ambos aunque desde distintas perspectivas y rápidamente decidieron entrar juntos en el estudio, donde finalmente tomaron la decisión de presentarse al Benidorm Fest 2026.

"Me llamó un día y me dijo Tengo esto y me gustaría hacerlo contigo, y yo evidentemente dije que sí", contó Lucycaly en una entrevista. A los dos días grabaron la canción y la presentaron al certamen el mismo día que se cerraba el plazo.

Quién es Tony Grox y cuáles son sus anteriores trabajos

Tony Grox, nombre artístico de Antonio Ramírez, es un DJ, productor y compositor de 32 años que fusiona el flamenco con la electrónica, el pop contemporáneo y la música urbana.

A lo largo de su carrera ha colaborado con artistas como Kiki Morente, Lachispa, Salma, José Rey, Jedet, Jay Vázquez y Michelle Maciel, gracias al que fue nominado al Latin Grammy en 2025 por colaborar con él en la canción Buchi Fina de su álbum Transtornado., candidato a Mejor Álbum de Música Contemporánea Mexicana.

Actualmente está trabajando en el disco La Juerga, que mezcla la música electrónica con flamenco y en el que invita a artistas relacionados con este género, y también en el primer EP de su compañera, en el que están en fase inicial preparando las canciones.

Quién es LUCYCALYS

La trayectoria de LUCYCALYS, nombre artístico de Lucía Sánchez Manzorro, es más breve. La gaditana de 25 años empezó en la música en 2024 y desde entonces ha grabado tres canciones: ÁPEIRON, GALA y Piel de bronce.

También en 2024 fue finalista europea del Tour Music Fest en la categoría de Cantantes y grupos y en 2025 participó en la Gala de Andalucía de Acutel, ofreció su primer concierto en acústico y actuó en el Concert Music Festival.

Actualmente continúa con su formación dentro del teatro musical, donde creció como artística siendo miembro del coro del conservatorio de Chiclana, haciendo flamenco y el pop, y trabaja en su primer EP de la mano de su compañero con quien ya lanzó al canción piel de Bronce en septiembre de 2025.