Hilary Duff anuncia el lanzamiento de su EP navideño 'Holiday Things'

El regreso a la primera línea musical de Hilary Duff no solo ha traído un ejercicio de nostalgia para sus fans, sino que ha situado la cantante y actriz de nuevo entre las artistas más seguidas del mundo.

La intérprete de Lizzie McGuire ha querido devolver a sus fans de algún modo todo el cariño recibido adelantando los regalos navideños con Holiday Things, el nuevo EP de Duff especialmente compuesto de cara a estas mágicas fechas, que verá la luz el próximo 23 de octubre.

"Supongo que la Navidad llegó antes de tiempo… Holiday Things será tuyo este viernes 23 de octubre", ha escrito la autora en su perfil oficial de Instagram.

Un proyecto discográfico en el que se incluirá una versión de Have Yourself a Merry Little Christmas y una versión actualizada de la versión de Duff del éxito navideño de Wham! Last Christmas, que se publicó en su álbum navideño de 2003, Santa Claus Lane.

En cuanto a las canciones originales, sus acérrimos podrán disfrutar de All You Want for Christmas Is Me, un juego de palabras con el icónico éxito de Mariah Carey All I Want for Christmas Is You, I Want (A Few Small Things) y I Guess It's Christmas.

Una noticia que agranda el buen año que Duff está disfrutando sobre los escenarios tras el lanzamiento de su primer álbum en una década, Luck… or Something, con el que actuará en el año 2027 en Madrid.

Una forma ideal para sus fans en España comiencen a prácticar de cara a su cita en el Movistar Arena de Madrid del próximo 7 de mayo.