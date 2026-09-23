Hilary Duff anuncia concierto en España con su gira ' The Lucky Me Tour'

La cantante Hilary Duff lleva desde que comenzó su gira The Lucky Me Tour haciendo que la nostalgia de los años 2000 domine en cada una de las ciudades en las que aterriza. Una gira con la que ha recorrido una gran parte del mundo, ofreciendo conciertos en Estados Unidos, Reino Unido, México, Canadá, Australia, Irlanda o Nueva Zelanda, y que ha ampliado con nuevas fechas.

En este segundo tramo, la autora de So Yesterday o With Love aumenta el alcance de su música, sumando nuevas fechas, esta vez con parada en España para deleite de sus fans en nuestro país.

El concierto de Hilary Duff se llevará a cabo el próximo 7 de mayo de 2027 en el Movistar Arena de Madrid, donde la de Houston interpretará el variado repertorio en el que se incluyen tanto canciones de su álbum de 2026 luck... or something, además de temas de los discos de su adolescencia, algunos de ellos reversionados en el nuevo EP (Mine).

La cantante y actriz ha dejado varios momentos memorables durante los conciertos que ya ha llevado a cabo en este gira. Uno de los más recordados es el homenaje que realizó a su expareja, el también artista Aaron Carter, fallecido en noviembre de 2022 a los 34 años, en su show en Filadelfia. Un bonito gesto para recordar la relación que mantuvieron durante los primeros años de la década de los 2000, cuando ambos eran estrellas adolescentes. Una historia de amor que, de hecho, quedóplasmada en la popular serie de Disney Channel Lizzie McGuire.

Pero este no ha sido el único gesto en directo en los que la serie que dio fama mundial a la cantante ha tomado el protagonismo. Uno de los más emotivos se produjo durante el concierto de Hilary Duff en Austin (Texas), donde una pequeña lanzó una muñeca del personaje hecha de crochet a la artista, que no pudo evitar emocionarse ante la situación.