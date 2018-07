Imagine Dragons estrenan 'Natural', un nuevo y enérgico tema lleno de fuerza

Vuelven los tambores de guerra. Imagine Dragons, uno de los grupos con más éxito de los últimos años, acaba de estrenar 'Natural', un nuevo single con el que no se bajan de las listas de éxitos.

Solo hace un mes del lanzmiento de Born to Be Yours, una colaboración con Kygo que no ha dejado de sonar en emisoras de medio mundo. Así, el grupo aprovecha la buena acogida de su último trabajo para continuar con la promoción.

'Natural' trae los sonidos característicos de la banda, que desde su mega éxito internacional 'Demons' ha sabido evolucionar casi de manera innata.

La banda se dejará caer en nuestro país el próximo mes de septiembre, donde actuarán dentro del festival DCODE.