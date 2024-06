El incidente violento de un 'paparazzi' con Sabrina Carpenter

Te interesa Quién es Sabrina Carpenter, la pupila de Taylor Swift que acaba de anunciar disco

Sabrina Carpenter se ha consolidado como una de las nuevas divas del pop gracias a éxitos como Espresso o Please, Please, Please, donde la de Pensilvania ha demostrado todas las dotes artísticas que ha desplegado como telonera de Taylor Swift.

Una notoriedad que ha hecho que la artista se convierta en uno de los objetivos más buscados de los medios de comunicación, que toman buena nota de cada paso de Sabrina Carpenter.

Sin embargo, la persistencia de algunospaparazzis por conseguir esa foto única traspasa a veces las mínimas normas de civismo, como se ha podido apreciar durante la llegada de la cantante a los estudios de la BBC para participar en el programa Live Lounge.

En las imágenes se observa cómo el fotógrafo incluso llega a empujar a uno de los miembros del equipo de seguridad que rodea a Sabrina Carpenter, intentando encontrar un resquicio por el que conseguir una fotografía. Una instantánea que, además, parece que no ha conseguido a juzgar por el gesto tras comprobar la tarjeta de memoria.

Un incidente muy violento no solo en el aspecto físico, sino generando un ambiente totalmente fuera de lugar en una situación en la que ni la artista ni su equipo querían desvelar el outfit de la cantante.

Sin embargo, esta experiencia no impidió que la joven estrella deslumbrase sobre el escenario del Live Lounge, donde interpretó canciones como Please, Please, Please o versionando el Good Luck, Babe! de Chappell Roan.