Quién es Sabrina Carpenter, la pupila de Taylor Swift que acaba de anunciar disco

Aunque ahora Sabrina Carpenter resuena como uno de los nombres más presentes en la industria musical pop actual, no siempre ha sido así de conocida, pese a llevar ya cinco álbumes a sus espaldas con tan solo 25 años.

Quizás quien ha impulsado un poco su presencia en festivales y en listas de éxitos es Taylor Swift, quien mantiene una innegable amistad con la joven y la escogió como una de sus teloneras para el gran The Eras Tour.

Carpenter es toda una estrella en ascenso, y ahora prepara su sexto proyecto, Short n' Sweet, que tiene previsto su lanzamiento el 23 de agosto de este 2024.

Una niña de Disney Channel

Pero centrándonos en la carrera de Carpenter, hay que destacar que la estadounidense es tanto cantante como compositora y actriz. De hecho, en la vida pública se estrenó precisamente en esta última disciplina, cuando apareció en la longeva serie Ley y Orden en 2011.

A este papel le siguieron otros en producciones como The Goodwin Games. Sin embargo, por lo que se conoce a Sabrina Carpenter en la pantalla principalmente es por ser una personalidad de Disney Channel, protagonizando series como Girl Meets World y Clouds y películas como Adventures in Babysitting.

En Netflix también se la ha visto como protagonista de filmes como A mi altura y Work it: Al ritmo de los sueños.

Éxitos como Feather

Fuen en 2014 cuando Carpenter firmó con Hollywood Records y lanzó su debut Can't Blame a Girl for Trying, a este le siguieron con mucha continuidad EP y álbumes, hasta tal punto de haber publico cinco álbumes: Eyes Wide Open, Evolution, Singular: Act I, Singular: Act II y Emails I can't send. Ahora prepara su próximo trabajo, Short n' Sweet.

La estrella en ascenso ha encontrado como inspiración para este nuevo álbum su vida personal y profesional, por lo que podría hacer referencia a su faceta como telonera de Taylor Swift y a los diversos rumores amorosos que giran en torno a ella.

Entre sus canciones más populares se encuentra Feathers, Expresso, Thumbs, White Flag, Nonsense, Sue Me, Looking at Me y Oposite, entre otras. Además, con los años, el estilo de Sabrina Carpenter en la música ha ido navegando por géneros como el teen pop, pop, folk, country, electropop y house.