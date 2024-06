Las bonitas palabras de Sabrina Carpenter a Taylor Swift: "Jamás podré comparar mi carrera con la suya"

Sabrina Carpenter y Taylor Swift no solo son compañeras de profesión, también son grandes amigas y hasta contó con ella para ser su telonera en The Eras Tour . La intérprete de Espresso ya es toda una superestrella, pero no se ha olvidado de quién ha estado a su lado.

El despegue de Sabrina Carpenter es innegable.

La artista de Pensilvania domina el panorama internacional con su éxito Espresso, que ha conseguido mantenerse durante varias semanas como el single más escuchado del mundo en Spotify. Su última canción, Please please please, ha tenido la misma repercusión y ha logrado colocarse recientemente en el puesto 1.

La fama puede ser momentánea, sin embargo, Carpenter mantiene los pies en la tierra, como ha confesado en una entrevista con Rolling Stone. Como no podía ser de otra forma, se ha acordado de su buena amiga Taylor Swift, quien la ha apoyado desde el principio y hasta contó con ella para ser su telonera en The Eras Tour en EEUU.

Sabrina versionó en 2009 el single Picture to burn de Swift como buena fan suya que era y 15 años después son uña y carne. Fiestas, entregas de premios y hasta partidos de fútbol... ¡El dúo Carpenter-Swift está en la cresta de la ola!

La carrera musical de Carpenter ha crecido como la espuma e incluso ahora ha reconocido que jamás llegará al nivel de la intérprete de Dear John: "La mantengo en un escalón muy diferente. Nunca podría comparar mi vida, mi carrera, mi trayectoria con nada parecido a lo que ella ha hecho".

Y ha agradecido que Taylor Swift haya contado con ella para varias decisiones importantes de su discografía: "Ella me puso But Daddy I Love Himantes de que saliera, y ese también es uno de mis favoritos". Entre risas, ha recordado que siempre saca determinadas canciones cuando ella lo necesita.

La campaña de Sabrina y Kim Kardashian

Una de las polémicas generadas en redes sociales fue cuando Sabrina Carpenter se sumó a una campaña de publicidad de SKIMS, la marca de ropa interior de Kim Kardashian. Miles de fans comenzaron a criticarla por haberse aliado con una de las enemigas declaradas de Taylor.

La intérprete de Espresso ha confesado que ella estuvo al tanto de esta campaña porque tienen una relación "muy comunicativa" y ha mandado una crítica a los haters: "Sé que la gente simplemente dirá cosas porque es todo lo que tienen tiempo para hacer".