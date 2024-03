¿Indirecta a Taylor Swift? Billie Eilish critica a los artistas que publican múltiples versiones de sus vinilos

Billie Eilish ha abierto un polémico debate con sus últimas declaraciones.

En una entrevista con Billboard, la cantante ganadora de nueve premios Grammy ha hablado de la poca conciencia medioambiental que hay en la industria musical a la hora de poner a la venta sus discos, en concreto distintas versiones de vinilos.

"Vivimos en una época en la que, por alguna razón, para los artistas es muy importante hacer muchos vinilos diferentes de diferentes tipos porque eso sube las ventas y los números y les da más dinero. Es un desperdicio que no puedo ni explicar. Pasa delante de nuestras narices y los artistas se salen con la suya. Y me parece realmente frustrante porque soy una persona que se esfuerza por ser sostenible y que hace todo lo posible para que su equipo lo sea también", ha relatado.

"Y después son los artistas más grandes del mundo los que sacan cuarenta versiones diferentes de un puto vinilo que solamente traen una cosa nueva, solo para que la gente siga comprando. Es un desperdicio y me molesta que todavía estemos en un punto que algunos artistas sigan tan preocupados por los números y por hacer dinero, y son todos tus artistas favoritos los que lo hacen", ha dicho en tono de enfado.

La intérprete de What was I a made for? no se ha querido mojar y no ha dado nombres de artistas concretos, pero podría tratarse de una indirecta aTaylor Swift, que suele publicar distintas versiones de sus discos con contenido adicional diferente en cada uno de ellos, como hizo con Midnights o próximamente con The Tortured Poets Department, para el que ha anunciado cinco versiones diferentes.

Pero sus palabras se han vuelto en su contra: ella misma publicó más de una decena de versiones de su último álbum, Happier than ever, en el año 2021. Eso sí, la propia revista Billboard ha informado de que se fabricaron con vinilo 100% reciclado, además de usar material reciclado para sus diferentes variaciones en color y embalajes de los mismos.

Publicar múltiples versiones de un mismo disco es una práctica habitual entre los artistas hoy en día. Sin ir más lejos, Ariana Grande ha publicado siete variedades de su reciente lanzamiento eternal sunshine, y Olivia Rodrigo 15 de su álbum Sour, Harry Styles ocho de Harry's House y Ed Sheeran 11 de Subtract, entre otros.