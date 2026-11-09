James Blunt presenta su nuevo disco 'Airplane Mode' con un directo en el aeropuerto de Heathrow
James Blunt está de vuelta con Airplane Mode, un disco que estrenó en directo en el aeropuerto de Heathrow (Londres). El cantante sorprendió este fin de semana a los viajeros al irrumpir en una de las terminales para interpretar los temas de su octavo álbum de estudio. ¡No te lo pierdas!
El aeropuerto de Heathrow en Londres ha sido el lugar elegido por James Blunt para presentar su octavo álbum de estudio Airplane Mode.
El cantante británico lanzó el pasado viernes 6 de noviembre este disco compuesto de 12 canciones que cuentan historias del pintoresco viaje de la vida y al día siguiente lo estrenó en directo en una de las terminales del aeródromo.
El intérprete y su banda sorprendieron a los viajeros interpretando algunos de los temas del álbum, que bebe del espíritu britpop de los 90 y que incluye canciones como Circles o Oh, Daisy.
Airplane Mode llega con una gira que arranca en febrero en París para después recorrer Reino Unido. Hasta el momento no tiene fechas anunciadas en España.