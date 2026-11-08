Rosalía comparte una playlist con 1000 canciones que inspiraron 'LUX': de Antonio Vivaldi a Guitarricadelafuente

Como la de todos los artistas, la música de Rosalía se nutre de numerosas referencias. Así lo demuestra LUX, su cuarto álbum de estudio que este 7 de noviembre ha cumplido un año. Para celebrar su primer aniversario, la cantante ha compartido con sus fans una playlist de 1000 canciones que están vinculadas al disco de una manera u otra.

Rosalía ha compartido esta lista a través de Instagram y de Substack, donde ha explicado el origen de este regalo: "Qué importante no olvidarse de nutrirse y nutrir al otro. Lo digo porque yo me olvido cada día, pero intento mandar música a la gente que quiero. Me encantan los actos de servicio; hay algo en preparar algo para el otro que me fascina. Por eso me he dedicado a hacer una playlist de 1000 temas que oí durante los años que pensé, compuse y compartí LUX", dice.

Lo clásico y lo contemporáneo

La lista, que se puede escuchar en Spotify, incluye artistas de muy distintas procedencias y estilos, en línea con la fusión que plantea Rosalía en LUX entre la ópera y el pop. Por supuesto, no falta la música clásica de compositores como Antonio Vivaldi, Richard Wagner o el catalán Pau Cassals.

La música de siempre se complementa con canciones de artistas contemporáneos, como es el caso de Futuros amantes, de Guitarricadelafuente, o Bulerías de un caballo malo, de Ralphie Choo —con el que colaboró en 2024 en Omega—. Ambas canciones forman parte de la playlist de Rosalía, denominada "1000 TEMAS QUE TE DAN LUX".

Lo internacional y lo español

Muchos son los artistas internacionales que aparecen en la playlist, tales como Aretha Franklin, Arctic Monkeys, The Beatles o Björk, la cantante islandesa que colabora con Rosalía en Berghain. También están presentes artistas o grupos como Bob Dylan, Bon Iver, Cher, The Cure, David Bowie, Édith Piaf, Kanye West, Lana Del Rey, Oasis, Patti Smith, Pink Floyd, Queen o Radiohead.

Por supuesto, la música española también ha estado muy presente en la etapa LUX de Rosalía. La playlist incluye Rata de dos patas, de Paquita la del Barrio, un tema que inspiró a la catalana para componer La perla. Por otro lado, destacan artistas como Camarón de la Isla, El Fary, Joan Manuel Serrat, Paco de Lucía, Joaquín Sabina, Lola Flores, Los Chichos o Sílvia Pérez Cruz, quien colabora en La rumba del perdón.