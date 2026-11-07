Los 80 reconquistan Madrid gracias a Duran Duran: el Movistar Arena baila al ritmo de sus grandes hits tras 21 años

Ellas llevaban sus carpetas forradas con sus mejores fotos. Ellos querían lucir esos tupés y flequillos esculpidos a base de laca e imitaban a John Taylor tocando el bajo. Juntos bailaban y cantaban a gritos sencillos como Río o Hungry Like the Wolf. Y ellos han sido el público mayoritario que ha acudido entregado y emocionado al Movistar Arena de Madrid la noche de este viernes 6 de noviembre para volver a escuchar en directo a Duran Duran, la banda británica que llegó para revolucionar el pop en los años 80.

Había ganas de volverles a escuchar porque hacía 21 años que los de Simon Lebon no visitaban nuestro país y este ha sido el único concierto que han dado en España dentro de su gira europea Free to Love Tour y este ha sido además el escenario elegido por la legendaria formación británica para cerrar la etapa europea de su tour.

La banda de referencia del new wave sigue sabiendo cómo encandilar a aquellos jovencitos de los años 80.

El show comenzó pocos minutos después de las nueve de la tarde, como estaba previsto, abriendo el concierto con una intro instrumental: una versión sinfónica de Free to Love, el sencillo que da nombre a la gira. La aparición de la banda en el escenario, pero especialmente la de Simon Lebon, fue recibida entre gritos y aplausos, y todo el mundo estaba preparado para olvidarse del tiempo que ha pasado y regresar a esos años 80, los del hedonismo visual y la modernización estética, al ritmo de Is There Something I Should Know, el primer número uno de los de Birmingham. "Please, please tell me now / Please, please tell me now / Please, please tell me now", comienza la canción que se desata el delirio de sus fans.

Un repertorio lleno de grandes hits

El arranque dio paso a otro de los temas míticos de la banda, The Wild Boys, que logró resucitar a los jovencitos y jovencitas que enloquecían —muchos, literalmente— con el tono apocalíptico de aquella canción que ha cumplido 40 años.

El repertorio de este concierto estuvo lleno de hits de aquellos 'maravillosos años musicales', como Hungry Like A Wolf, Planet Hearth, A View To Kill —el único tema de la saga de James Bond que ha llegado al número uno— o The Reflex. Sin olvidar Notorious —dicen que una de las canciones preferidas del bajista John Taylor—, que ha provocado uno de los grandes momentos del concierto, llenando de una especial energía el auditorio.

Duran Duran en Madrid | EFE / Juanjo Martín

Mención especial merece Ordinary World, con la cautivadora guitarra de Dominic Brown y Come Undone, en la que Simon Lebon cede gran parte del protagonismo a la impecable voz de su corista, Anna Ross, que acompaña al grupo desde 2006.

Entre clásico y clásico, hubo tiempo para escuchar la versión más actual de Duran Duran, con Only in Dreams y Free to Love, sencillo que fue lanzado en abril de este mismo año y que da nombre a la gira y que en la gran pantalla sobre el escenario proyectaba escenas al más puro estilo años 80. Quizá con ellos ha bajado la intensidad de los aplausos.

También hubo espacio para las versiones, como Super Freak de Rick James o Psycho Killer de Talking Heads, uno de sus grupos de referencia, con el que cerraron su actuación. Aunque aún quedaban los bises…

Sí, porque en los bises vuelven a tirar de clásicos de la banda que todo el mundo quiere escuchar para dejar el mejor sabor en la despedida. Por eso, el Movistar Arena obedeció sin rechistar a la petición de Simon Lebon de encender los teléfonos para cantar Save a Prayer y se rindió a la vitalidad, el color y la alegría de Rio, que ha puesto el punto y final del concierto.

Duran Duran en Madrid | EFE / Juanjo Martín

Quien tuvo, retuvo

Regresamos a los 80 para recordar que el vocalista de Duran Duran, Simon Lebon, fue el protagonista de todo un fenómeno fan gracias a su voz, sus estilismos y su forma de moverse en el escenario. Y quien tuvo, retuvo y, a los 67 años, lo ha demostrado en el escenario del Movistar Arena y se ha dejado llevar para encandilar a un público aliado, aunque por momentos su voz se resentía del resfriado con el que ya salió a cantar en Lisboa hace unos días.

Simon Lebon se mueve con la elegancia de siempre, habla con el público y aún es capaz de ser el más seductor contoneándose y bailando con teatralidad.

Sobre el escenario se mueve con la elegancia de siempre, habla con el público —incluso ha dado las gracias en español— y aún es capaz de ser el más seductor contoneándose —como lo ha hecho con la cover de White Lines (Don't Don't Do It)— y bailando con teatralidad y actitud carismática. Además, sigue siendo presumido: comenzó el show con una chaqueta de lentejuelas estampada de palmeras; lo continuó con una camisa con un discreto animal print y lo terminó con dos camisetas negras —la última, la de la gira—.

Duran Duran en Madrid | EFE / Juanjo Martín

Él fue el encargado de presentar al resto de los componentes de la banda, recibidos entre aplausos por sus fieles: al inmutable Nick Rhodes en los teclados, al reconocido John Taylor en el bajo y al incansable Roger Taylor a la batería. Sobre el escenario, la formación musical se completa con Simon Willescroft al saxo, el mencionado guitarrista de Dom Brown y las coristas Anna Ross y Rachel O'Connor.

Duran Duran aterrizó en Madrid y sus fans no faltaron a la cita para comprobar si su magnetismo sigue intacto. La banda de referencia del new wave, los que encabezaron la segunda invasión británica, siguen sabiendo cómo encandilar a aquellos jovencitos de los años 80: haciendo música con un sonido brillante y vibrante que despierta las ganas de bailar, y no a ritmo de reguetón.