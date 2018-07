Jarabe de Palo publica el primer disco en directo de su carrera: 'Tour Americano 14-15'

Quizás porque antes no se encontró el momento. O quizás porque nunca surgió un material tan bueno como el recopilado a raíz de las vueltas que ha dado Jarabe de Palo a lo largo y ancho del continente americano en estos 2 últimos años. Ahora la banda liderada por Pau Donés se lanza a publicar el primer disco en directo bajo el título Tour Americano 14-15.

¿Por qué América? América despertó la vocación internacional del grupo, y fue sin duda alguna la principal plataforma de lanzamiento hacia otros territorios menos "afines" (Europa y Japón, por ejemplo). Si hablamos en términos cuantitativos, pues el asunto está claro. Dos de los cinco millones de discos vendidos por la banda se despacharon en América. 16 nominaciones a los Latin Grammy. Incontables conciertos a lo largo y ancho de su geografía durante los últimos 17 años. En este 2015, sin ir más lejos, 60 conciertos en USA y otros 20 en Latinoamérica.

Tour Americano 14-15 se grabó durante el concierto que dio Jarabe de Palo en el Teatro Metropólitan de México DF en mayo de 2014 y recoge un importante testimonio fotográfico, fiel reflejo de las vivencias de la banda por tierras americanas entre 2014 y 2015. El disco incluye 16 canciones (18 canciones en vídeo con declaraciones y entrevista), un repertorio que "repasa el cancionero de Jarabe desde sus inicios hasta la fecha... en vivo y en directo, sin trampa ni cartón", afirma la banda en un comunicado.

CD

Tú mandas

Hoy no soy yo

Vecina

Depende

¿A dónde vas?

Dos días en la vida

El lado oscuro

Bala perdida

Déjame vivir

Te miro y tiemblo

Agua

Bonito

Somos

La flaca

Me gusta como eres

Grita

A mi novia le gustan las chicas (bonus track del DVD)

Hoy no soy yo (a piano y voz) (bonus track del DVD)