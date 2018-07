Jason Derulo, atormentado por los recuerdos de su ex en Cheyenne

VAS A TENER MUCHO MIEDO...

Jason Derulo acaba de estrenar el vídeo de Cheyenne, el nuevo single de su último trabajo Everything is 4. ¡Es sencillamente terrorífico! En él, vemos a un Derulo atormentado por los recuerdos de su ex, una chica que guarda gran parecido con Samara, la niña de The Ring.