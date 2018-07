Nicki Minaj, Beyoncé y la serie Empire, triunfadores de los BET Awards

Entre los grandes ganadores de la noche, la rapera Nicki Minaj, reconocida como la mejor artista de hip hop y ganadora del premio especial patrocinado por Coca-Cola.

El británico Sam Smith, premiado como el mejor nuevo artista, Chris Brown, premiado como mejor artista masculino de R&B y artista pop, Beyoncé, como mejor vídeo del año, mejor director del vídeo del año y mejor cantante de R&B.

Terrence Howard subió al escenario para recibir la estatuilla como mejor actor por su trabajo en la rompedora serie, Empire, al igual que su compañera de reparto, Taraji P. Henson, elegida como mejor actriz y The Weeknd, que se llevó el premio Centric por el single Earned It, incluido en la banda sonora de Cincuenta Sombras de Grey.

Una noche muy especial también para Janet Jackson, a la que se homenajeó por toda una vida dedicada a la música con un medley coreográfico de algunos de sus éxitos, como Pleasure Principle, All For You, Rhythm Nation a cargo de Tinashe, Ciara y Jason Derulo.

"Ha sido un largo viaje. Mi corazón está tan lleno. Gracias a Dios por hacerlo posible", fueron las palabras de la hermana de Michael Jackson, días antes del lanzamiento de su nuevo disco, Unbreakable.

Tori Kelly, Ne-Yo y Robin Thicke cantaron algunos de los temas más emblemáticos de Smokey Robinson, como Who's Lovin You, Ooh Baby, baby, The Tears of a Clown, que subió al escenario del Microsoft Theater para recibir el Lifetime Achievement Award.

Otro de los grandes momentos de la noche fue el protagonizado por Rihanna, al colocar al boxeador Floyd Mayweather una cinta adhesiva en la boca. La barbadense de 27 años anunció que el vídeo de su último single, Bitch Better Have My Money, será lanzado el próximo jueves en la plataforma de vídeos Vevo.