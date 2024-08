Jennifer Lopez olvida a Ben Affleck bailando al ritmo de 'Marry you' en el concierto de Bruno Mars

Jennifer Lopez sorprende en sus vacaciones en Italia y canta en un bar al ritmo de 'I will survive'. | Getty Images

Jennifer Lopez lleva atravesando una etapa muy mala tras cancelar su gira y separarse de Ben Affleck. La cantante ha querido desconectar y ha acudido al concierto de Bruno Mars , donde irónicamente ha sido pillada por las cámaras bailando al ritmo de Marry you (Casarme contigo).

La vida ha dado una tregua a Jennifer Lopez después de unos meses realmente malos. La artista se ha separado de Ben Affleck solo dos años después de casarse, lo que supuso que se viera obligada a cancelar su gira por "motivos personales".

"Estoy completamente desconsolada y devastada por defraudarlos. Por favor, sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario. Prometo que lo compensaré y que volveremos a estar juntos. Los quiero mucho a todos. Hasta la próxima…", dijo la cantante en un comunicado.

Todavía no se ha confirmado su divorcio, aunque fuentes cercanas a la pareja han revelado que están esperando al final de verano para hacerlo público. No hace falta que lo anuncien porque los hechos hablan por sí mismos: han vendido su mansión familiar, no celebraron su aniversario de boda y llevan meses sin ser vistos juntos.

Jennifer Lopez, de fiesta en el concierto de Bruno Mars

Entre tanto drama, la intérprete de On the floor ha decidido darse un ratito para ella para desconectar de todo y disfrutar y ha asistido al último concierto de Bruno Mars en Los Ángeles. En los videos que se han difundido por redes sociales, hemos podido verla muy contenta y animada.

El detalle que más ha llamado la atención a los internautas es que justo la canción que aparece bailando es Marry you (Casarme contigo), uno de los temas más románticos que el artista tiene y habla sobre dos personas enamoradas que deciden casarse de manera impulsiva. ¿Alguna indirecta hacia su ex?