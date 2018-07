John Legend lanza vídeo para su tema 'Under Stars'

A principios de este mes John Legend presentaba una nueva canción llamada Under Stars como parte de la campaña navideña de una marca de cerveza. Ahora el compositor estadounidense presenta el videoclip donde podemos verlo interpretando la balada a piano.

John Legend interpretando 'Under Stars' / Youtube

Con un elegante traje sentado frente a su piano y bajo cientos de luces a modo de estrellas, John Legend interpreta Under Stars frente a un público que lo escucha detenidamente.

Se trata de una bonita balada que forma parte de la campaña de Navidad 'Give Beautifully' de la marca de cerveza Stella Artois.

Sobre esta colaboración con la marca de cerveza el cantante ha dicho:

Además, John Legend se encuentra trabajando en el que será su quinto álbum de estudio cuyo lanzamiento se espera para 2016 y del que seguro que encontraremos canciones como su gran éxito All of me.