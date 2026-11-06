Juanjo Bona abraza su identidad en 'Pobre de mí', el primer sencillo de su próximo álbum

Juanjo Bona vuelve a indagar en sus raíces y el folclore en Pobre de mí , un primer adelanto de su nuevo disco que remite a las infancias y adolescencias que no pudieron mostrarse tal y como eran " para no ser señalado ".

Juanjo Bona mira al pasado en Pobre de mí, una canción sobre liberarse de las presiones sociales con una producción que fusiona instrumentos de cuerda, percusión y viento grabados por la Sociedad Artístico-Musical Villa de Magallón. La letra parece abordar las infancias y adolescencias que se ven obligadas a mentirse a sí mismas y esconder su verdadera identidad.

"Quiero ir dejando atrás / Los secretos que nunca iba a contar / Todas las mentiras que pensé que eran verdad / Ya son cosas del pasado", canta Juanjo Bona en la segunda estrofa. "Se me parte el corazón / Al pensar en lo que se perdió / Ese chico que escondía su dolor / Para no ser señalado", añade sobre el presión social, un tema que remite a La bola negra.

La canción podría resumirse en dos versos que se repiten y funcionan como un mantra: "La vida se lleva lo que no hace falta / A veces te duele, a veces te salva". Dos versos que remiten a las relaciones humanas o emociones que conforman nuestra identidad y que, cuando terminan, pueden suponer un bache o una alegría. Porque algunas personas no merecen quedarse en tu vida solo porque formen parte de tu pasado; también tienen que abrazar tu presente y quererte como realmente eres, y no como fingiste ser.

En este sentido, el estribillo hace referencia al momento de sincerarte y descubrir que, en realidad, la mayoría de tu círculo no considera un problema aquello que te atormentaba: "Llevo tanto tiempo / Con el miedo de que llegue este momento / Y en verdad no ha sido tanto sufrimiento / Si lo llego a saber, salgo de aquí, pobre de mí", repite Juanjo Bona.

Primer sencillo de su segundo álbum

Pobre de mí es el primer sencillo del nuevo disco de Juanjo Bona, que verá la luz a lo largo de 2027. El artista confesó a Europa FM que el álbum sigue nutriéndose de "la jota" y el "folclore", así como de letras muy personales: "Hay mucha introspección de mi vida y de mi pasado", contó. Además, dejó la puerta abierta a incluir alguna colaboración, algo que no hizo en su debut Recardelino (2025).

Antes, a través de redes sociales, dijo que el proyecto tiene más de diez canciones y que el mayor reto fue "encontrar las jotas o motivos folclóricos y la forma de fusionarlos con el pop" sin volverse "muy loco". También explicó que el proceso de composición estuvo marcado por "la inseguridad y el juicio": "Eso lo ha hecho mucho más lento. Siento que ha sido más difícil hacerlo porque también hemos sido más exigentes".

Se desconocen más detalles del proyecto, pero el videoclip de Pobre de mí y del teaser del disco muestra qué elemento del folclore de Zaragoza atraviesa todo el trabajo: los Gigantes y Cabezudos, un elemento tradicional de su tierra.

Letra completa de 'Pobre de mí'

Una puerta se cerró

Lleva dentro todo mi dolor

Y aunque a veces piense en lo que he sido yo

Ya me siento preparado

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Quiero ir dejando atrás

Los secretos que nunca iba a contar

Todas las mentiras que pensé que eran verdad

Ya son cosas del pasado

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La vida se lleva lo que no hace falta

A veces te duele, a veces te salva

La vida se lleva lo que no hace falta

A veces te duele, a veces te salva

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Llevo tanto tiempo

Con el miedo de que llegue este momento

Y en verdad no ha sido tanto sufrimiento

Si lo llego a saber, salgo de aquí, pobre de mí

Salgo de aquí, pobre de mí

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Se me parte el corazón

Al pensar en lo que se perdió

Ese chico que escondía su dolor

Para no ser señalado

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Hoy hay más ojos en mí

Pero ya no tengo que fingir

Algunos me quieren y otros se alejan de mí

Menos mal que te he encontrado

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La vida se lleva lo que no hace falta

A veces te duele, a veces te salva

La vida se lleva lo que no hace falta

A veces te duele, a veces te salva

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Llevo tanto tiempo

Con el miedo de que llegue este momento

Y en verdad no ha sido tanto sufrimiento

Si lo llego a saber salgo de aquí, pobre de mí

Salgo de aquí, pobre de mí

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Llevo tanto tiempo

Con el miedo de que llegue este momento

Y en verdad no ha sido tanto sufrimiento

Si lo llego a saber salgo de aquí, pobre de mí

Salgo de aquí, pobre de mí

-

La vida se lleva lo que no hace falta

A veces te duele, a veces te salva

La vida se lleva lo que no hace falta

A veces te duele, a veces te salva