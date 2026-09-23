Juanjo Bona adelanta a Europa FM si habrá colaboraciones en su segundo disco: "Hay propuestas lanzadas"

Juanjo Bona está inmerso en la composición de su segundo disco. Después de la gira de éxito Tan mayor y tan niño con el álbum Recardelino, el maño continúa explorando nuevos caminos musicales que le representen.

Así nos lo contó en la fiesta 30 años de Europa FM, donde el de Magallón nos adelantó algunas de las claves de su próximo álbum, que seguirá nutriéndose de "la jota" y el "folclore".

"Hay mucha introspección de mi vida y de mi pasado", nos explicó Bona en cuento a las letras de sus próximas canciones. Además, entre los artistas que más está escuchando para inspirarse se encuentran Amaral y el cantautor aragonés Labordeta.

¿Habrá colaboraciones en su segundo disco?

Aunque en Recardelino no había ninguna colaboración, Juanjo Bona no descarta que en este proyecto invite a algún artista a cantar con él: "A día de hoy no hay nada cerrado, pero sí hay cosas en la mesa y propuestas lanzadas y por lanzar".

"Yo creo que algo va a haber. No lo sé todavía pero me dice el cuerpo que puede que sí", nos adelanta el artista.