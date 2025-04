Judeline estrena 'TÚ ET MOI', una canción en portugués, francés y español cargada de sensualidad

Judeline quiere subirnos la libido. La cantante gaditana estrena este viernes TÚ ET MOI [Tú y yo], la canción que presentó en Coachella y en la que colabora con la artista brasileña Mc Morena.

Las dos artistas combinan español, francés y portugués en este tema cargado de sensualidad que describe el deseo previo a un encuentro sexual. "No puedo hablar, no salen las palabras | Y el movimiento de mi cuerpo te habla | Un hormigueo sube por mi espalda |Y un destello en mi boca salió", canta la española en la canción cuyo lanzamiento anunció en redes con el deseo de que nos pille ovulando. Por aquello de que el deseo aumenta en ese momento del ciclo en el que los estrógenos se disparan.

"Toda vez que eu vejo ele, eu fico toda instigada | To-toda molhada, to-toda molhada", añade Mc Morena en una de las partes más explícitas de la canción [Cada vez que lo veo me emociono. Todo-todo mojado, todo-todo mojado] junto al estribillo, en el que las dos artistas narran parte de ese encuento.

"Como gata en celo (Yeah), desnuda te espero | Le curvo la espalda y él me agarra desde el pelo Suave terciopelo, rosa, caramelo | Me escupe en la boca y le digo cuánto le quiero, ajá", cantan Judeline y Mc Morena con una voz tan sensual como la letra del tema, cuyo videoclip sigue esta línea. Pura sensualidad.

La letra de 'TÚ ET MOI' de Judeline

[Intro: Mc Morena]

Toda vez que eu vejo ele, eu fico toda instigada

Eu tento, não me entrego, é fácil se apaixonar

Toda vez que eu vejo ele, eu fico toda instigada

To-toda molhada, to-toda molhada

[Refrán: Judeline]

Cuando la noche empieza a poseerme

Y de tu boca sale: "Quieres verme"

Cuento minutos para darte fuerte

Siento que no queda mucho amor

No puedo hablar, no salen las palabras

Y el movimiento de mi cuerpo te habla

Un hormigueo sube por mi espalda

Y un destello en mi boca salió

[Pre-Estribillo: Judeline]

Toi et moi, on est connectés

C'est toi que je veux, bébé

Toi et moi on est, toi et moi on est

[Estribillo: Judeline & Mc Morena]

Como gata en celo (Yeah), desnuda te espero

Le curvo la espalda y él me agarra desde el pelo

Suave terciopelo, rosa, caramelo

Me escupe en la boca y le digo cuánto le quiero, ajá

[Verso: Judeline]

Oh-yeah, un minuto na' má'

Que hasta ciega, con ese porte, es que yo me hubiese gira'o

Flaco lindo, la piel canela, me gusta así, perfumado

Ah-ah, ah-ah, ah-ah

[Refrán: Judeline]

Cuando la noche empieza a poseerme

Y de tu boca sale: "Quieres verme"

Cuento minutos para darte fuerte

Siento que no queda mucho amor

No puedo hablar, no salen las palabras

Y el movimiento de mi cuerpo te habla

Un hormigueo sube por mi espalda

Y un destello en mi boca salió

[Pre-Estribillo: Mc Morena]

Toda vez que eu vejo ele, eu fico toda instigada

Eu tento, não me entrego, é fácil se apaixonar

Toda vez que eu vejo ele, eu fico toda instigada

To-toda molhada, to-toda molhada

[Estribillo: Judeline]

Como gata en celo, desnuda te espero

Le curvo la espalda y él me agarra desde el pelo

Suave terciopelo, rosa caramelo

Me escupe en la boca y le digo cuánto le quiero, ajá