Judeline versiona 'The Climb' de Miley Cyrus en Coachella 2025 y adelanta una nueva canción

Judeline es una de las artistas más prometedoras del panorama musical español. La joven de 22 años estrenó en 2024 su álbum Bodhiria, con el que está saliendo de gira por España, Latinoamérica y Estados Unidos. De hecho, este sábado 12 de abril ha celebrado su primer concierto en Coachella 2025, donde volverá a actuar el día 19.

Desde el escenario Sonora, Judeline ha inundado el festival de su pop alternativo y electrónico, donde el simbolismo impregna gran parte de su repertorio. No hace falta que el público entienda cada palabra de sus canciones porque transmiten más allá de lo lírico, como ocurre con temas nuevos como Zarcillos de plata, Mangata o INRI.

Sin embargo, la española ha querido regalar a los asistentes una actuación en inglés con una sorpresa: su particular versión de The Climb, el mítico himno de Miley Cyrus que plantea la vida como una constante escalada. En la voz en directo de Judeline, la canción ha sonado íntima, delicada y, al mismo tiempo, poderosa.

Pero la cantante ha ido un paso más allá con su actuación y no solo ha sorprendido al público de Coachella 2025 con una versión de un tema popular, sino que también ha regalado una canción inédita. Se trata de una composición sensual y atrevida: "Le como la cara y él me agarra desde el pelo / [...] / Me escupe en la boca y le digo cuánto le quiero", canta en la última parte.

La próxima parada de la gira de Judeline es The Roxy Theatre de Los Ángeles, donde cantará el 17 de abril. Después, tras visitar México o Perú, actuará en ciudades de Suiza, Bélgica, Francia, Noruega y España hasta el mes de noviembre.