Justin Bieber y el falso secuestro en el vídeo de 'What do you mean?'

CON LA MODELO XENIA DELI

Tal y como había prometido, Justin Bieber estrenó el videoclip de su nuevo single, What Do You Mean?, al finalizar la gala de los MTV Video Music Awards 2015. Dirigido por Brad Furman y coprotagonizado con la modelo Xenia Deli, Bieber y su chica viven un falso secuestro que termina en una fiesta skater.