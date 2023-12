Karol G anuncia por sorpresa su nueva canción 'Que chimba la vida'

En pleno terremoto causado por el anuncio de Karol G de su concierto en Madrid el 20 de julio de 2024 —de momento la única confirmación de show en España de La Bichota—, la cantante colombiana ha vuelto a eclipsar con una noticia que ha alegrado y sorprendido a partes iguales a todos sus seguidores: la fecha de lanzamiento de una nueva canción.

La gran triunfadora de los Latin Grammy 2023, que ha confirmado esta semana su gira europea Mañana Será BonitoSummer Tour el próximo verano, ha abierto este 12 de diciembre el canal de Telegram que comparte con sus fans para anunciar el notición. "Estaba editando algo muy especial que les voy a compartir", ha comenzado a contar en una serie de breves vídeos la artista.

"Quería celebrar musicalmente este fin de año", ha explicado la cantante de Mientras Me Curo Del Cora, que durante el último año ha recibido toda clase de premios por el disco que más ha despuntado de toda su carrera, su cuarto álbum de estudio Mañana será bonito. "No es un sencillo, no es nada, es una canción que voy a compartir porque sí, porque me antojé, con un vídeo que estoy editando con un recap [recopilación] de momentos súper increíbles de mi vida este año", ha contado hace escasas horas en la red social.

La intención es cerrar el mejor año profesional de su vida con más música: "para que tengan una cancioncita que sea como la banda sonora de fin de año para ustedes", que animará a todos a montar un vídeo, como la artista, con los recuerdos de este 2023.

Según su anuncio, el nuevo tema de la cantante más reconocida del último año vería la luz "mañana", es decir, este miércoles 13 de diciembre.

