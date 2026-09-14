Karol G invita al escenario a los creadores de la coreografía viral de 'BbY WOW'

Desde que Karol G arrancó su gira Viajando por el Mundo Tropitour el pasado mes de julio, cada show de La Bichota se está convirtiendo en una fiesta en la que la artista y el público se funden durante cada minuto.

Unos conciertos en los que tanto las canciones de Tropicoqueta como los de No me arrepiento de sentir tanto, su último álbum, comparten un setlist que emociona a partes iguales hit tras y hit. Entre todas ellas, hay una que destaca por encima del resto: BbY WOW, el éxito compuesto por Karol G en compañía de los españoles Judeline y rusowsky.

El tema, que apenas unas semanas después de su lanzamiento ya se ha convertido en uno de los favoritos de los seguidores de la artista, ha alcanzado los primeros puestos en las listas de éxitos gracias a la viralidad que ha tenido en redes sociales. Un éxito del que forman parte el colectivo de tiktokers Los Menor3s, tres jóvenes venezolanos cuya coreografía para BbY WOW se ha convertido en una de las más replicadas de la red social.

Por ello, Karol G ha tenido un gesto con estos jóvenes influencers y les ha invitado a subirse al escenario para replicar el baile en directo durante su concierto en Boston, haciendo que todo el Gillete Stadium se coordinase al ritmo de BbY WOW.

Un especie de agradecimiento público hacia unos jóvenes que han empujado la canción de La Bichota, ayudando a popularizar desde su lanzamiento una canción que ha conquistado a millones de usuarios de TikTok.