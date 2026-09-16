De Karol G a Rosalía: listado de todos los nominados a los Latin Grammy 2026
La 27ª edición de los Latin Grammy ya tiene a sus nominados: Edgar Barrera capitanea la lista con diez nominaciones, mientras que Rosalía, Ca7triel y Paco Amoroso, Jorge Drexler y Karol G empatan a siete. No te pierdas la lista de nominados:
Rosalía parte como favorita de los Latin Grammy 2026 con siete nominaciones
El 12 de noviembre tienes una cita musical con los Latin Grammy 2026, y a menos de dos meses de la celebración de la gala la Academia ha anunciado a sus nominados de la 27ª edición de los premios.
El compositor y productor mexicano Edgar Barrera lidera la lista de nominados con 10 nominaciones, presente en las categorías generales de grabación del año, álbum del año y canción del año, en su mayoría por su trabajo en proyectos de Karol G y Carín León.
CA7RIEL y Paco Amoroso, Jorge Drexler, Karol G y Rosalía le siguen empatados a siete nominaciones, mientras que Silvana Estrada y Mon Laferte optan a seis premios. Además, cantante y rapero argentino Milo J sorprende con cinco nominaciones.
Esta es la lista con todas las nominaciones:
Grabación del año
- Ha ha, Ca7riel y Paco Amoroso
- ¿Cómo se ama?, Jorge Drexler
- Dime, Silvana Strada
- Coleccionando Heridas, Karol G y Marco Antonio Solís
- Femme Fatal, Mon Laferte
- Desde que te tengo, Carín León
- Niño, Milo J
- La Perla, Rosalía
- Alma, Elena Rose
Álbum del año
- Equilibrviun, Anitta
- Free Spirits, Ca7triel y Paco Amoroso
- Taracá, Jorge Drexler
- Vendrán Suaves Lluvias, Silvana Estrada
- Tropicoqueta, Karol G
- Femme Fatal, Mon Laferte
- Muda, Carín León
- La vida era más corta, Milo J
- ¿Donde es el after?, Rawayana
- Lux (complete works), Rosalía
Canción del año
- Coleccionando heridas, Karol G y Marco Antonio Solís
- ¿Cómo se ama?, Jorge Drexler
- Dime, Silvana Estrada
- Femme Fatale, Mon Laferte
- Hasta Jesús tuvo un mal día, Ca7triel y Paco Amoroso featuring Sting
- Humano, Juanes y Vivir Quintana
- La Perla, Rosalía ft. Yahritza y su esencia
- Mi gran amor, Santana ft Becky G
- Nilo, Zanna
- Solificand12, Milo J
Mejor nuevo artista
- Delilah
- Fabian
- Loulu Gilberto
- Arath Herce
- Macario Martínez
- Maye
- Sofía Monroy
- Kendall Peña
- Dora Sanches
- Aria vega
- Zeca Veloso
Mejor álbum pop contemporáneo
- KM0, Pablo Alborán
- Instrucciones Para Ser Feliz, Monsieur Periné
- (Enamorada), nic
- Todo Puede Convertirse En Canción, Debi Nova
- ¿Y Ahora Qué +?, Alejandro Sanz
Mejor álbum pop tradicional
- Amorío, Esteman, Daniela Spalla
- Puerta Abierta, Kany García
- Yo Canto 2, Laura Pausini
- TQ+, Reik
- Querida Yo, Yami Safdie
Mejor canción pop
- “A La Niña Que Fui”, Rafa Arcaute, Nate Campany, Kany García, Richi López & Sara Schell, songwriters (Kany García)
- “Amarillo”, Joaquina, songwriter (Joaquina)
- “(favorito)”, nic & Raquel Sofía, songwriters (nic)
- “La Perla”, Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder & Dylan Wiggins, songwriters (Rosalía Featuring Yahritza y Su Esencia)
- “Melancolía”, Mon Laferte, songwriter (Mon Laferte)
Mejor interpretación de música electrónica latina
- “Beto’s Horns – Fred Remix”, CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again..
- “Armándola De Pedo”, Kinky
- “Circular”, Peces Raros Featuring Nick Warren
- “Motopirueta”, Soucream & Mazzarri
- “III. Ojalá! – Bronquio Remix”, Violeta, Bronquio
Mejor interpretación urbana/fusión urbana
- Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”, Bizarrap & Daddy Yankee
- “La Villa”, Ryan Castro, Kapo & Gangsta
- “Se Lo Juro Mor”, Feid
- “Dile Luna”, Karol G Featuring Eddy Lover
- “Gil”, Milo J Featuring Trueno
Mejor interpretación reggaetón
- “Contrabando”, Rauw Alejandro, Wisin & Ñengo Flow
- “Choque”, Bad Gyal Featuring Chencho Corleone
- “Verano Rosa”, Karol G Featuring Feid
- “Una Aventura”, Ozuna
- “Uñas Afiladas”, Sofía Reyes & Luísa Sonza
Mejor álbum de música urbana
- Más Cara, Bad Gyal
- Omerta, J Balvin & Ryan Castro
- Borondo (5020 Rcrds Sessions), Beéle
- Tropicoqueta, Karol G
- Do Not Disturb: Late Checkout, Young Miko
Mejor canción de rap/hip hop
- “Antisistema”, J Noa & Trooko, songwriters (J Noa & Trooko)
- “El Pana Deiby”, Akapellah, Farlin Rafael Alonzo Flete & Melony Nathalie Redondo, songwriters (Akapellah)
- “Gohan y Goku”, Arcángel, songwriter (Arcángel)
- “Mono”, Kase.O, Okeiflou & Tokischa, songwriters (Tokischa, Kase.O)
- “Poder”, Feid & Lil Supa, songwriters (Lil Supa, Feid & Tru Comers)
Mejor canción urbana
- “Buenos Términos”, Rauw Alejandro, René Basabe, Javier Cortes Del Peso, Eduardo Puche, Miguel Puche, Nino K. Segarra & Daniel Silva De Sousa, songwriters (Rauw Alejandro)
- “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”, Santiago Alvarado, Bizarrap & Daddy Yankee, songwriters (Bizarrap & Daddy Yankee)
- “Por Si Mañana No Estoy”, Omar Courtz, songwriter (Omar Courtz)
- “Reliquia Do 2T”, DJ GU, Mc Dkziin, Mc FR da Norte, Mc Joãozinho VT, Mc Tuto & Mc Vine7, songwriters (Varios Artistas)
- “Yo y Tú”, Beele, Kevyn Mauricio Cruz “Keityn”, Diego Leon Vélez, Ovy On The Drums, Quevedo & Cristian Andrés Salazar, songwriters (Ovy On The Drums, Quevedo & Beele)
Mejor álbum de rock
- A La Mitad, Beta
- Malicia, Mägo De Oz
- Ceremonia, 1915
- Shine, Fito Páez
- La Frontera, Viniloversus
Mejor canción de rock
- “Destruirse”, Juan Victor Belisario, Rodrigo Gonsalves, Orlando Martinez & Emerson Swinford, songwriters (Viniloversus)
- “Ego”, Anton Curtis Delost, Mónica Vélez Domínguez, Niko Rubio, Alejandra Villarreal, Daniela Villarreal & Paulina Villarreal, songwriters (The Warning)
- “Las Fuerzas Armadas Del Amor”, Fito Páez, songwriter (Fito Páez)
- “Montserrat”, Draco Rosa, songwriter (Draco Rosa)
- “Rojo Profundo”, Dillom, Franco Dolzani, Eugenio García Carlés & Fermín Ugarte, songwriters (Dillom)
Mejor álbum de pop/rock
- Mi Año Gótico, Emmanuel Horvilleur
- JuanesTeban, Juanes
- Tierra De Nadie, La Vida Bohème
- Olas De Luz, Draco Rosa
- Términos & Condiciones, Usted Señalemelo
Mejor canción pop/rock
- “Antes De Que El Mundo Se Acabe”, Paty Cantú, Oscar Manuel Domínguez Montañez, Miguel Angel Mendoza Arana & Fatima Carolina Valdez Lira, songwriters (Paty Cantú)
- “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día”, Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner & Federico Vindver, songwriters (CA7RIEL & Paco Amoroso Featuring Sting)
- “Hasta Que Me Quede Sin Voz”, Leiva, songwriter (Leiva)
- “Me Levanté De La Cama”, Arath Herce Blanco, songwriter (Arath Herce)
- “Ratera”, BRUSES & Luis Javier Contreras, songwriters (BRUSES)
Mejor álbum de música alternativa
- CUERPOS, Vol. 1, Babasónicos
- DESDE EL COMA, BRUSES
- FREE SPIRITS, CA7RIEL & Paco Amoroso
- Demian, Teo Planell
- LUX (Complete Works), Rosalía
Mejor canción alternativa
- “Ante la duda, baila”, Ben Aler, Carlos Casacuberta, Jorge Drexler, Manuel Lorente Freire “Spread Lof”, Gabriel Lugo “Gabo”, Jesús Martos Castillo “Presser”, Mauro, Alberto Montenegro “Beto”, Pj Sin Suela, Andrés Story & Mateo Sujatovich, songwriters (Jorge Drexler)
- “BUGAMBILIA”, Francisca Valenzuela & Francisco Victoria, songwriters (Francisca Valenzuela)
- “El Reset”, Dante Spinetta, songwriter (Dante Spinetta)
- “QUERIDA AMALIA:”, BRUSES, Alex Goose & Mauro Munoz, songwriters (BRUSES)
- “1:30”, Aarón Cruz, Mon Laferte, Gabriel Puentes & Emilio Reyna, songwriters (Mon Laferte)
Mejor álbum de salsa
- Invicto, Charlie Cruz
- El Alma En Clave, Luis Enrique
- El Relevo, Luis Figueroa
- Más Que Palabras, Grupo Niche
- Malportada, Nathy Peluso
Mejor álbum de cumbia/vallenato
- Jorgito, Jorge Celedón y Víctor Nain Jr.
- Vallenato Social Club, Gusi
- Corazón Ausente, Ke Personajes
- El Tiempo Perfecto, Karen Lizarazo
- El Último Disco Vol. 1, Carlos Vives
Mejor álbum de merengue y/o bachata
- Música Para Bailar, Fariana
- Todo Llega, Manerra
- No Era El Plan, Gabriel Pagán
- Oye Eta Vaina, Covi Quintana
- Chula, Techy
Mejor álbum tropical tradicional
- Algo Nuevo De Ayer, Dayhan Díaz
- Orgánico, Los Tri-O
- Eternamente Omara, Omara Portuondo
- Íntimo (En Vivo), Gilberto Santa Rosa
- Cualquiera Se Enamora, Leoni Torres
Mejor Álbum Tropical Contemporáneo
- De Amor, Sueños y Cantares, Jorge Luis Chacín
- Indole, Alex Cuba
- Antes Que El Tiempo Se Vaya, Fonseca
- Candela, Greeicy
- Color Fania, Niña Pastori
Mejor canción tropical
- “Crayola”, Manuel Lara, Eddy Lugo, Danny Ocean, Daniel Rondon & Eudis Ruiz, songwriters (Danny Ocean)
- “Latino”, Yeisy Rojas, songwriter (Yeisy Rojas Featuring Manolito Simonet & Ricardo Amaray)
- “Nombre y Apellido”, Luis Enrique, Ender Thomas & Leon Yamil, songwriters (Luis Enrique, De La Ghetto)
- “Realidad-Es”, José Aguirre, songwriter (Grupo Niche)
- “Todo Llega”, Manerra, songwriter (Manerra)
Mejor álbum cantautor
- Improviso, Djavan
- Taracá, Jorge Drexler
- Vendrán Suaves Lluvias, Silvana Estrada
- Musas en Mi, Arath Herce
- FEMME FATALE, Mon Laferte
Mejor canción cantautor
- “Dime”, Silvana Estrada, songwriter (Silvana Estrada)
- “generación digital”, Joaquina, songwriter (Joaquina)
- “Las Palabras”, Jorge Drexler, songwriter (Jorge Drexler)
- “Musas en Mi”, Arath Herce, songwriter (Arath Herce)
- “Temblor y Réplica”, Covi Quintana, songwriter (Covi Quintana)
Mejor álbum de música ranchera/mariachi
- Mi Suerte Es Ser Mexicano II, Pepe Aguilar
- La Fernández, Camila Fernández
- La Voz De Mi Trompeta (50 Años), Mariachi Sol De México De José Hernández
- Bandera Blanca, Christian Nodal
Mejor álbum de música banda
- Tequila y Guaro, Luis Ángel “El Flaco”
- Piratita, Banda Los Recoditos
- Piedras A La Luna, Eden Muñoz
Mejor álbum de música tejana
- Mi Gran Noche – Raphael En La Voz De Kevin Aguilar, Kevin Aguilar
- 3, Destiny Navaira
- Le Seguiremos, Jay Pérez
- Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo), Bobby Pulido
- Capítulo 8, Vilax
Mejor álbum de música norteña
- El Mundo Es Del Que Se Anima, Calibre 50
- Gravedad, Duelo
- Mis Compas Vol. 2, Joss Favela
- Lo Que Me Falta Por Llorar, Grupo Frontera
- 50/50, Sofi Saar
Mejor álbum de música mexicana contemporánea
- De Parte Mía, Kakalo
- Dinastía (Deluxe), Peso Pluma, Tito Double P
- Contra Todo, Rivs
- Dosis, Xavi
- Metamorfosis, Yahritza y Su Esencia
Mejor canción regional mexicana
- “Ese Hombre Es Malo”, Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios & Karol G, songwriters (Karol G)
- “Estamos Todos”, Johnny Lee Rosas, Ricardo Javier Muñoz & Pablo Preciado Rojas, songwriters (Intocable)
- “No Capea”, Edgar Barrera, Iván Gámez, Fabio Iván Gutierrez Ramírez, Joshua Xavier Gutierrez, Luis Mexia & Adelaido “Payo” Solís III, songwriters (Xavi, Grupo Frontera)
- “Ojitos Bellos”, Miguel Armenta, Edgar Barrera, Ivan Gamez & Alex Hernandez, songwriters (Grupo Frontera)
- “Osadía”, Eden Muñoz, songwriter (Eden Muñoz, Cristian Castro)
Mejor álbum instrumental
- Peregrino, Yamandú Costa & Hermanos Saboya
- NOVA, Hamilton De Holanda feat. Salomão Soares, Thiago Big Rabello
- Obra Viva De Hermeto Pascoal – Vol 1: Flautas, Andrea Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves, Carlos Malta
- La Huella De Las Cuerdas, Berta Rojas
- A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole, Gonzalo Rubalcaba, Joey Calveiro, Yainer Horta
Mejor álbum folclórico
- Concierto De Gala (Desde El Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) [Live], Eva Ayllón
- La Quinta Esencia, Yamandu Costa, Alexis Cárdenas & Ensemble Recoveco
- Cambias Mi Mundo, Lila Downs
- La Vida Era Más Corta, Milo J
- Candombe (En Vivo, Teatro Solís), Julieta Rada
Mejor álbum de tango
- Neopía, Anibal Berraute
- Somos, Lidia Borda & Ariel Ardit
- Fueyerías, Pablo Jaurena
- Revolucionario Filarmónico, Quinteto Revolucionario & Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá
- Le Grand Tango, Quinteto Astor Piazzolla
Mejor álbum de música flamenca
- POPULAR, Yerai Cortés
- Origen & Revolución, Mercedes Luján
- In Illo Tempore, Mayte Martín
- José Mercé Canta A Manuel Alejandro, José Mercé
Mejor canción de raíces
- “El Alma Mía”, Silvana Estrada, songwriter (Silvana Estrada)
- “El tambor chico”, Facundo Balta & Jorge Drexler, songwriters (Jorge Drexler & Rueda De Candombe)
- “La Puñalá”, Andre & Nuria Azzouzi Idrissi Ghoziel, songwriters (Andre)
- “Spiritual Energies”, Eli Alvarado, songwriter (Eli Alvarado)
- “Urano”, Nathasha Bravo & Jorge Glem, songwriters (Nathasha Bravo, Jorge Glem & Elvis Martínez)
Mejor álbum de jazz latino/jazz
- Folklore, Caracas Trio
- Paco De Lucia Music For Big Band, Alex Conde
- Verve, Lívia Mattos
- Gonzalo Plays Pino, Gonzalo Rubalcaba
- Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard, Miguel Zenón Quartet
Mejor álbum cristiano (en español)
- Tú, Hakuna Group music
- Días contigo, Majo y dan
- Inquebrantable, Sarai Ribera
- Eterno, Marcos Witt, Marcos Barrientos y Marcos Vidal
- Mayday, Alex Surdo
Mejor álbum cristiano (en portugués)
- Primeiro (ao vivo), Ziza Fernandes
- Avenida do arrepentimento (ao vivo), Talles Oberto
- Betel(ao vivo), Eloi Soures
- Oque atravessa o peito, Verboemcarne
- Shuv, Victon
Mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa
- Equilibrivm, Anitta
- Ludom, Ludom
- Antes Que A Terra Acabe, Luedji Luna
- BRava, Jenni Mosello
- MARINADA vol.01, Marina Sena
Mejor álbum de rock o música alternativa en lengua portuguesa
- Resistência! Ao Vivo no Circo Voador, Black Pantera
- Let It Burn / Deixa Arder, Chico Chico
- Rádio Love Nacional, Detonautas
- foto em grupo, FOTO EM GRUPO
- CARRANCA, Urias
Mejor interpretación urbana en lengua portuguesa
- Novo Testamento, AJULLIACOSTA
- FREQUÊNCIA LUNAR, BUDAH
- CARO Vapor II – qual a forma de pagamento? – Don L
- Emicida Racional VL 2 – Mesmas Cores & Mesmos Valores – Emicida
- Terra Vermelha: Do interior pro interior, Matuto S.A.
Mejor álbum de samba/pagode
- 50 Anos De Carreira, Leci Brandão
- Jessé – As canções de Zeca Pagodinho, Teresa Cristina
- Nos Braços do Povo, Vol 2 (Ao Vivo), Xande De Pilares
- Sentimento, Ferrugem
- Quinhão, Mosquito
Mejor álbum música popular brasileña/música afro portuguesa brasileña
- Criolo, Amaro e Dino, Criolo, Amaro Freitas, Dino d’Santiago
- Vende-se Lembrança, Pedro Emílio
- Améfrica, Bia Ferreira
- Afim, Zé Ibarra
- Eita, Lenine
Mejor álbum de música sertaneja
- Fire Arena, Ana Castela
- Cantando Sua História 2 (Ao Vivo), Simone Mendes
- Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe), Lauana Prado
- Registro Histórico (Ao Vivo), Luan Santana
- Traia Acústico (Ao Vivo), Traia Véia
Mejor álbum de música de raíces en lengua portuguesa
- Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir, Carminho
- Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo), João Gomes, Mestrinho, Jota.pê
- Até Cansar o Cansaço, Juliana Linhares
- Molho Lambão, Psirico
- Amor Perene, Zaynara
Mejor canción en lengua portuguesa
- Águas de um mar azul, Urias
- Memória, Rosalía y Carminho
- No vendo de nos, Criolo, Amaro Freitas e Dino D'Santiago
- Sua Onda, Marisa Monte
- Vivier e morrer de amor na América Latina, Johnny Hooker e Ney Matogrosso
Mejor álbum de música infantil
- Mil secretos
- ¡A jugar!
- Mardearena
- Aprendo jugando
- Dinosaurios: una travesía cretácica
Mejor álbum de música clásica
- Gabriela Ortiz: Yanga, Alisa Weilerstein; Gustavo Dudamel, conductor; Dmitriy Lipay, album producer (Los Angeles Philharmonic)
- Odyssey, Gustavo Dudamel, conductor; Dmitriy Lipay, album producer (Simón Bolívar Symphony Orchestra Of Venezuela)
- Opus 33 “Romantic Cello”, Gregorio Nieto; Josep Vicent, conductor; Fernando Arias, album producer (London Symphony Orchestra)
- Sinfonia Em Quadrinhos, Hermeto Pascoal; Tiago Costa, conductor; Tiago Gomes, album producer (Orquestra Jovem Tom Jobim)
- Tania León: Horizons, Raíces (Origins), Stride, Pasajes [Live], Dima Slobodeniouk; Karina Canellakis, Edward Gardner & Dima Slobodeniouk, conductors; Tim Burton, Nick Parker & Andrew Walton, album producers (London Philharmonic Orchestra)
Mejor obra/composición clásica contemporánea
- “Adagio De Las Tres y Diez (for Bandoneón & String Orchestra)”, Richard Scofano, composer (Richard Scofano)
- “Odisea: Concerto For Venezuelan Cuatro And Orchestra”, Gonzalo Grau, composer (Gustavo Dudamel, Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela, Jorge Glem)
- “Raíces (Origins) – Live”, Tania León, composer (London Philharmonic Orchestra, Edward Gardner)
- “Tríptico Sudamericano”, Elodie Bouny, composer (Berta Rojas Featuring Pedro Franco, Federico Tarazona & Jorge Glem)
- “Yanga”, Gabriela Ortiz, composer (Los Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel, Los Angeles Master Chorale, Tambuco Percussion Ensemble)
Mejor música para medios visuales
- “Amor Animal”, Murci Bouscayrol (Murci Bouscayrol, artist); Murci Bouscayrol, composer
- “La Casa De Los Espíritus (Banda Sonora Original De La Serie De Amazon Prime)”, Varios Artistas; Matthew Atticus Berger, Manuel Garcia, Victor Jara, Fernando Milagros, Marcela Millie Soto, Tomas Videla & Juan Pablo Villanueva, composers
- “Las Muertas”, Fernando Velázquez (Fernando Velázquez, artist); Fernando Velázquez, composer
- “Menem (Banda Sonora De La Serie Original De Prime Video)”, Sergei Grosny (Sergei Grosny, artist); Sergei Grosny, composer
- “O Agente Secreto (Trilha Sonora Original)”, Mateus Alves & Tomaz Alves Souza (Mateus Alves & Tomaz Alves Souza, artists)
Mejor arreglo
- Juanito Alimaña, (Daniel Barón y Henry Villalobos)
- Dando y Dando, (Gonzalo Grau)
- Sonho Inca, (Rafael Beck y Felipe Montanaro)
- A deriva (Adrift), (Felipe Salles)
- Cazadero's March, (Teco Cardoso)
Mejor diseño de empaque
- Amores perros (Banda sonora original Reedición 25º aniversario)
- Anela, Belén Aguilera
- Florece en el caos, No te va a gustar
- La huella de las cuerdas, Berta Rojas
- La vida era más corta, Milo J
Compositor del año
- Jenni Mosello
- Sara Schell
- Edgar barrera
- Iván Gómez
- Yoel Henriquez
Mejor ingeniería de grabación para un álbum
- Boas Novas, Mauro Araújo & Kira Malevskaia, engineers; Duda Mello, mixer; Alexandre Rabaço, mastering engineer (Zeca Veloso)
- Esgotada, Tó Brandileone, Kaique Del Giudice, Pedro Emmanuel, Lucas Fernandes & André Whoong, engineers; João Milliet & Ricardo Mosca, mixers; Felipe Tichauer, mastering engineer (Tiê)
- Lux (Complete Works), Daniel Cayotte, Isaac Diskin, Tristan Hoogland, Jake Miller, David Rodríguez & Harry Wilson, engineers; Manny Marroquin, mixer; Bob Jackson & Brian Lee, mastering engineers (Rosalía)
- Marco, Pedro Peixoto Rievers, mixer; Henrique Filizzola, mastering engineer (Marco Baptista)
- Taracá, Carles Campi Campón, mixer; Fred Kevorkian, mastering engineer (Jorge Drexler)
Productor del año
- Edgar Barrera
- Julio Raposo
- Santiago Ruiz “Tatool”
- Juan Pablo Vega
- Federico Vindver
Mejor video musical versión corta
- “10 anos de Castelos & Ruínas”, Bk’; Willy Hajli & Poeta Visual, video directors; Tutu Menezes, Vitor Jun Nozaki Cardoso, Rodrigo Rondino & Claudio Zanoti, video producers
- “CHINGONA”, Tamara Flores; Harlock Chavez & Rupert Höller, video directors; Svetlana Pavlova & Alexa Pereda Puente, video producers
- “Moleirinha”, Karetus Featuring Isabel Silvestre, CONAN OSÍRIS & Julio Pereira; Gonçalo Pereira, video director; Mafalda Leal Da Costa, video producer
- “INRI”, Los Tres; Pato Escala & Nj López, video directors; Pato Escala & Nj López, video producers
- “Sauvignon Blanc (Official Video)”, Rosalía; Noah Dillon, video director; Laura Elizabeth Seydel, video producer
Mejor video musical versión larga
- FREE SPIRITS (The Film), CA7RIEL & Paco Amoroso; Ferran Echegaray & Ferina, video directors; Jean-Baptiste Fusil, Ellie Loarca & Francisco Wechsler, video producers
- Hasta Que Me Quede Sin Voz, Leiva; Mario Forniés & Lucas Nolla, video directors; Mario Forniés, video producer
- Guerras Invisíveis, L7nnon; Kaique Alves & Thiago Eva, video directors; Fernando Alonso & Eduardo Saraiva, video producers
- Back To The Childhood, Maleh; Maurizio Iazzetta, video director; Jeffer Lozada & Marcial Suárez, video producers
- FLAMENCO, Varios Artistas; Carla Simón, video director; Mónica Blas, Claudia Mayer, Oscar Romagosa & Albert Soler, video producers