Karol G, desnuda y bañada en sangre en el videoclip de 'Gatúbela', su nueva canción

Karol G estrena Gatúbela, su nueva canción en la que colabora con el puertorriqueño Maldy, exintegrante de Plan B. La colombiana no ha dejado indiferente a nadie con su tema y ya ha superado los tres millones de reproducciones en YouTube, consiguiendo la segunda posición en tendencias nada más salir a las plataformas.

También ha revolucionado las redes con las primeras fotografías de su hit, en las que la Bichota aparece bañada en sangre y totalmente desnuda en la playa, la publicación ha superado los tres millones de me gusta en Instagram.

Karol G saca su lado más sensual en esta canción, con un estribillo especialmente provocador. "Estaba loca por probarte, darte los besitos yo. Ojalá pudieras quedarte, porque así me quedo yo. Estaba loca por casarte, hacértelo rico yo”.

En el videoclip muestra su carácter más salvaje, haciendo honor a Gatúbela, nombre que recibe Catwoman en Latinoamérica, y a la que homenajea en la portada del tema que muestra un gato negro en su fondo.

La cantante de Provenza aparece esta vez con el pelo rojo, lo que le gusta vincula a otra referencia cinematográfica. Esta vez evoca al universo Disney.

Letra de 'Gatúbela' de Karol G

'Taba loca por probarte

Darte los besito' yo

Ojalá puedas'quedarte

Porque así me quedo yo

Estaba loca por cazarte

Hacértelo rico yo

Ojalá puedas quedarte

Porque aquí me quedo yo, oh-oh-oh

Porque aquí me quedo yo, oh-oh-oh, ey

Estaba loca por probarte

Darte los besito' yo

Ojalá pueda' quedarte

Porque así me quedo yo

Estaba loca por cazarte

Hacértelo rico yo

Ojalá puedas quedarte

¡Ay, papi!

Yo no ando con nadie, pero me tienen velá'

Ya estoy elevada, me siento gatúbela

Esto e' una foto porque yo no estoy pintá'

Y ese huerfanito necesita una mamá

Ay, qué rico

Cuando me pone el panty de ladito (Mmm)

Ay, qué rico

Ese besito dámelo bajito (Ah)

Ay, bendito

En cuatro te lo pongo rapidito

Mmm, bendito

No me comas tan rico, papacito

Estaba loca por probarte

Darte los besito' yo

Ojalá puedas quedarte

Porque así me quedo yo

Estaba loca por cazarte

Hacértelo rico yo

Ojalá puedas quedarte (Uff, qué chimba un verso de Maldy)

Sin Maldy no hay perreo

Yo la apreté en la disco como nadie la apretó

Gatita mansa, pero gatita se me rebeló

Me dijo que en la escolta el miedo que se lo quitó

Que debajo 'e la falda nadie sabe si usa panty o no

Bellaqueo es lo que quiere, bellaqueo es lo que sigue (Wow)

No me eches la culpa, yo te dije

Que yo ando en la nota bien vira'o y a ti nadie te corrige

Llégale a casa pa' que te cobije

Que te quiero dar masacote pa' que esas nalga' reboten

Ella me lo tiene grandote, cómo te encanta Chimbote

Tú ere' adicta y cachonda, te gusta que te lo roce

Como la canción de Yankee, rompe, rompe

Estaba loca por probarte

Darte los besito' yo

Ojalá pueda' quedarte

Porque así me quedo yo

Estaba loca por cazarte

Hacértelo rico yo

Ojalá puedas quedarte

Porque aquí me quedo yo, oh-oh-oh

Cuanto te pongo el panty de laíto'

Porque aquí me quedo yo, oh-oh-oh, ey

Yo dándote besito' allá abajito

¡Jajaja!

Oye, esta vez junto a La Bichota

KAROL G, la bebesuki

Con este servidor Maldy (Mmm)

Sin Maldy no hay perreo (Mmm)

The Music From The Company