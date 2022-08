Así suena 'Discoteka', la nueva colaboración entre Lola Índigo y Maria Becerra

Te interesa Escucha cómo suena 'Discoteka', la canción de Lola Índigo y María Becerra

Todavía queda un poco de verano y Lola Índigo y María Becerra lo saben. Las dos cantantes han querido aprovechar estos meses y se han esperado hasta el final para mantener las ganas al máximo, aunque ha merecido la pena. Su última colaboración, Discoteka, es la mejor forma de terminar la temporada estival.

Se trata de un single muy bailable y animado que no dejará a nadie indiferente. Además, una brutal combinación de ritmos latinos y electrónicos que sonará en todas las discotecas. Sin duda, las artistas han sabido crear el perreo perfecto que tendrás metido en la cabeza durante muchas semanas.

La increíble promo que hicieron de 'Discoteka'

La historia de Discoteka empezó a principios de abril, cuando la canción sonó por primera vez en el Puro Latino Fest de Puerto de Santa María. La canción generó mucha expectación y desde hace varios días, ambas artistas no han parado de compartir pequeños fragmentos en vídeos de TikTok. Lola Índigo fue publicando fragmentos siendo el más largo de 40 segundos. La espera al final se hizo muy larga, aunque sin duda ha merecido la pena.

¿Cómo se conocieron Lola Índigo y María Becerra?

Lola Índigo habló en 2020 sobre High Remix, la colaboración entre esta, Becerra y Tini Stoessel, y reveló que fue ella quién le pidió la colaboración a la intérprete de Qué más pues, tras descubrirla en Spotify y quedar prendada de su música.

"A mi siempre me ha gustado mucho las chicas que hacen R&B y escuché una canción que ella tiene que se llama Dime como hago, entre otras cosas porque se la dedicaba a una chica y me pareció lo más", empezó explicando.

"Le escribí por Insta para decirle que me encantaba lo que hacía y poco después sacó High. Me flipó High y durante la cuarentena le escribí y le dije 'Oye María, si algún día piensas hacer el remix estoy a full, ya tengo las barras escritas y todo, se perfectamente lo que quiero decir y me encantaría que contases conmigo'".

A María le encantó la propuesta de Mimi y no dudó en trabajar en el remix del tema, donde las tres artistas participaron activamente en las nuevas partes. Sin embargo, debido a la pandemia de coronavirus, no pudieron conocerse para poder grabar el videoclip, estando Lola en una unidad en España, mientras que Tini y María se encontraban juntas en Argentina.

La letra de 'Discoteka', de Lola Índigo y María Becerra

All my ladies

¿Dónde están?

Todas mis gatas, ¿dónde están?

Con la botella pa'l cielo

Lo' c*lo' pa'l suelo

Con la botella pa'l cielo

Lo' c*lo' pa'l suelo

Vamos pa' la discoteca, que invito yo

Traigo la mari, Mari, préndelo

Estoy mojada, hace calor

Los tengo fácil, no dicen que no

Vamos pa' la discoteca (-teca, -teca)

Traigo la mari, Mari, préndelo

Vamos pa' la discoteca (-teca, -teca)

Los tengo fácil, no dicen que no

Sabes que llegaron las duras

Ey, ey

El DJ me pone mi canción

Cuando entro a la pista, tú ya sientes la presión

Yo lo moví tan duro que se me salió el botón

Lo que no pretendan es que yo llame la atención

Mi imaginación se suelta, baby, tú ya estas revuelta

Yo a ti te lo digo porque soy una experta

Dime, Mari, la teoría es cierta

Que del flow tú eres la presidenta

Vamos pa'l stripclub

Tanguita por fuera con estilo

Yo lo pago, tú pide tranquilo

Siempre voy enserio no vacilo, mira como hilo

Mi gata no es gata si no araña

La mata no mata, pero un poco si te daña

Mi teta' pequeña' no parecen montañas

Pero este es el c*lo más apretao' de España

Díselo

Si la Mari viene, pre-préndelo

Si la nota baja, solo súbelo

Te pone' caliente, solo dícelo, di-dícelo

Vamos pa' la discoteca, que invito yo

Traigo la mari, Lola préndelo

Estoy mojada, hace calor

Los tengo fácil, no dicen que no

Vamos pa' la discoteca (-teca, -teca)

Traigo la mari, Mari préndelo

Vamos pa' la discoteca (-teca, -teca)

Los tengo fácil, no dicen que no

Vamos pa' la discote-te-te-teca

Vamos pa' la discote-te-te-teca (La Nena de Argentina)

Vamos pa' la discote-te-te-teca (Lola Índigo)