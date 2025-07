Karol G, portada de 'Elle España': "He tenido momentos en los que me pregunto si quiero seguir"

El estrellato de Karol G (34) no ha venido de la nada, y así lo explica la propia artista colombiana en la entrevista con Elle España. La cantante protagoniza la portada de la revista de este mes de agosto, donde explica detalles de su disco, su futura gira, los entresijos de la fama o su bonita relación con España.

Sobre 'Tropicoqueta'

Tras el éxito de Mañana será bonito (2023), Karol G ha estrenado este año su nuevo disco Tropicoqueta, con el que regresa a sus raíces. "Es una vuelta a todos esos sonidos y esas artistas que han marcado mi vida. Escribí una lista de sentimientos que quería tocar dentro de las canciones, lo que yo deseaba que la gente sintiera cuando las escuchase, y las personas específicas que me gustaría que recordasen al oírlas. Esas artistas que me inspiraron desde mi infancia. Cada sentimiento iba ligado a un ritmo: una ranchera, una cumbia, un mambo, un vallenato...", explica.

Sobre la gira

Karol G asegura que saldrá de gira con Tropicoqueta, aunque no pone fechas. "Hemos hablado de ello y hay un plan, claro, pero no quiero hacerlo solo porque es lo que se espera. No veo las giras solo como eso, son una experiencia emocional para mí y mis fans. Es mi momento frente a frente con ellos, el más íntimo que podemos compartir, y quiero hacerlo cuando tenga sentido artístico y profundo, cuando me sienta preparada para dar mucho más de lo que la gente ya vio de mí", comenta.

Sobre el amor

Karol G mantiene una relación sentimental con el también colombiano Feid, pero la artista reconoce que el desamor representa mucho su personalidad. "Yo soy como supercursi y enamorada, pero toda la vida vibré mucho en el desamor. No significa que estoy así todo el tiempo, pero siento que uno se pierde tanto en ese momento, que hacer ese tipo de canciones es superimportante para mí. Por eso hago muchos temas sobre eso. Para este álbum, cuando yo tocaba una canción de desamor, pensaba: no estoy en ese estado, estoy muy enamorada, me siento superfeliz", explica.

Sobre el éxito

En línea con su ascenso a la fama internacional, Karol G asegura que también han crecido "la presión, la soledad, las críticas, los insultos...". "Puede ser tanto ruido que te puede llegar a confundir. Yo me pongo la coraza y digo: 'Ya no me importa lo que dice la gente de mí'. Pero es imposible. Lees comentarios porque quieres saber qué piensa la gente de tu disco, y ves cosas increíbles y otras, en cambio, que te golpean", dice con mucha sinceridad.

"Me he sentido perdida para tomar decisiones, en momentos en los que no sé si quiero seguir así"

Sobre las dudas

Durante su entrevista con Elle España, la artista reconoce que ha llegado a pensar en dejar la música. "Me he sentido perdida para tomar decisiones, en momentos en los que no sé si quiero seguir así. A veces te cuestionas si valen tanto la pena el tiempo y los esfuerzos que entregas a esta carrera. He disfrutado mucho del anonimato", asegura.

Sin embargo, Karol G sabe muy bien lo que quiere, a pesar de las dudas: "Amo la música. Siento que tengo un compromiso con mis fans supergrande. Cuando una persona se para enfrente de ti, y te dice: 'Karol, gracias, me cambiaste la vida'. Uno dice: 'Esto vale todo. No importa lo que tenga que hacer'. Así que eso es mi propósito en la vida. Creo que todos tenemos uno, y siento que el mío es seguir hablando por mis seguidores".

Sobre España

La periodista, Noelia Hermida, ha querido preguntarle a Karol G sobre su vínculo especial con nuestro país: "España no tiene ni idea de lo que ha significado para mí. Yo salí de Colombia, fui a Estados Unidos y empecé a 'hacer' discotecas allí. Pero España era otro continente, algo que veía imposible cuando estaba en Medellín".

"Crucé el mar, me vine y empecé cantando en lugares muy pequeños, algunos que se llenaban y otros a los que no iba nadie, pero me recorrí el país entero, como seis o siete veces, de punta a punta, manejando yo misma en mi carro", sigue diciendo. "Que me vinieran a ver en la otra parte del mundo, para mí era increíble. Y, además, es que el público de aquí es pura energía. Es increíble cómo se gozan los conciertos. España es superespecial para mí".